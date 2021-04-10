زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الاستقرار

رشيد من قسنطينة، 62 سنة، متقاعد من سلك التعليم، مطلق ولي أبناء بالغون ومستقرون بحياتهم، لدي مسكن خاص.

أريد امرأة من الشرق، لا تتجاوز 55 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة دون أبناء، عاملة أو ماكثة في البيت، طيبة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134474

حنان من العاصمة، 47 سنة، متوسطة القامة وخمرية، ربّة بيت، ألمّ بي من ابتلاء يتمثل بعدم قدرتي على الإنجاب، عزباء.

أريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 60 سنة، أقبله أرمل أو مطلقا بأولاد.

134475

نبيل من العاصمة، أعزب، 39 سنة يعمل تاجرا، مسؤول ومقتدر، طويل القامة وأبيض البشرة ويملك مسكنا مع الأهل.

يريد امرأة عاصمية وضواحيها،لا تتجاوز 43 سنة،يقبلها أكبر منه بقليل لا يهم أرملة أو مطلقة دون أولاد،عاملة أو ماكثة بالبيت.

134476

رضا من وهران، عامل بمؤسسة عمومية حساسة، 41 سنة، مطلق بولد تحت وصاية الأم، يملك مسكنا خاصا، خمري وطويل القامة.

رجل يريد امرأة لا تتجاوز 41 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، عاملة أو ماكثة في البيت.

1344777

أحمد من أم البواقي، 43 سنة، تاجر حر، متزوج وأب لطفلين، يريد أن يكون له زوجة ثانية تقبل بالتعدد.

ويريد امرأة عاصمية، موظفة، بين 30 و40 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة، يعدل بينها وبين الأولى ويضمن لها سبل الراحة.

134478

فتاة من الغرب، لم يسبق لها الزواج، جميلة الشكل وطويلة القامة، ماكثة في البيت، إلا أنها مدبرة جيدة لكل أموره.

تريد رجل من الغرب، بين 36 و45 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد، موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

134479

سعاد، عاصمية 43 سنة، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت وهي ذات جمال مقبول ومربوعة القد.

تريد رجل من العاصمة أو ضواحيها، لا يتجاوز 50 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد.

134480

شابة من جيجل، 42 سنة، ماكثة في البيت، متوسطة القامة وبيضاء البشرة، ملتزمة ومتقية.

تريد رجل من الشرق، لا يتجاوز 50 سنة، تقبله مطلقا دون أولاد أو أرمل بأولاد، عاملا مستقرا.

134481