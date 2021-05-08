زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الاستقرار

محمد من العاصمة، 38 سنة، إطار بمؤسسة مالية مرموقة، أعزب، لم يسبق له الزواج، لديه مسكن خاص، حنون ومتفهم.

يريد امرأة لا تتجاوز 34 سنة، عزباء، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 134675

جمال من بسكرة، 52 سنة، مطلق وأب لبنت في رعاية والدتها، إطار في قطاع الصحة، يملك مسكنا خاصا.

يريد امرأة بين 40 و50 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت.

134676

عبد القادر من معسكر، 52 سنة، أرمل بأولاد يسهر على أن يكون الصدر الحنون لهم، فلّاح ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الغرب سنها مناسب لسنه، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، ماكثة في البيت.

134677

نعيمة من القبائل، عزباء، 50 سنة، حرفية تمتهن الخياطة، متوسطة القامة، بيضاء البشرة.

تريد رجل من الشرق ومناطق القبائل، لا يتعدى 60 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد.

134678

امرأة من العاصمة، في الـ45 من عمرها، حرفية متمرسة، مطلقة دون أولاد.

تريد رجل من الشرق لا يتجاوز 45 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

134679

فايزة من تيبازة، 40 سنة، عزباء، صانعة حلويات، سمراء وطويلة القامة.

تريد رجل لا يتجاوز 55 سنة، تقبله أرمل أو مطلق بأولاد.

134680

أنا امرأة من الشرق، 50 سنة، مطلقة، وأطمح برجل صادق ومحترم، من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

سنه لا يتجاوز 65 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد.

134681

أنا امرأة من الشرق، 48 سنة، عزباء، موظفة في سلك التعليم ومقيمة بالعاصمة، مقبولة الشكل وبيضاء البشرة.

أريد رجل بين 50 و58 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد، وأقبله عقيما، فقط أن يكون متحليا بحسن النية.

134682

امرأة 41 سنة من العاصمة، مهندسة دولة، وأريد أن يكون لي نصيب مع رجل يكون من العاصمة فقط وضواحيها.

سنه لا يتجاوز 50 سنة، يكون عاملا مستقرا، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا من دون أولاد.

134683