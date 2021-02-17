زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الاستقرار

امرأة من الجنوب، 46 سنة، لم يسبق لي الزواج، خياطة، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، وأكثر ما يميزني طيبة سريرتي.

أريد رجل، ما بين 46 إلى 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، عاملا مستقرا ولديه سكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134133

شابة عاصمية، 42 سنة، ماكثة في البيت، لم يسبق لي الزواج، جميلة، متوسطة القامة وبيضاء البشرة.

ابحث عن رجل من العاصمة فقط أو ضواحيها، لا يتجاوز50سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد.

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أنا جميلة من جيجل، 44 سنة، لم يسبق لي الزواج وماكثة في البيت، أعتني بوالداي و أبرهما.

اريد رجل من الشرق، من 44 إلى 55 سنة، أقلبه مطلقا أو أرملا بولدين على الأكثر.

134135

أنا في العقد الخامس من عمري، من الشرق، متقاعدة من سلك التعليم،أبدو أقل من سني بكثير، بيضاء البشرة، متوسطة القامة.

وأريد رجل من الشرق أو الوسط، لا يتجاوز 65 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد بالغين، عاملا مستقرا.

كما أقبل بمبدأ التعدد لمن من شأنه أن يضمن لي سكنا خاصا أعد أن أجعله مملكة.

134136

صالح من باتنة، 55 سنة، أعمل في شركة سوناطراك في الجنوب، مطلق بدون أولاد ، ولدي والحمد له سكن خاص.

أريد التعرف على امرأة،مدبرة جيدة لأعمال البيت، 44 و55 سنة، اقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، عاملة أو ماكثة بالبيت.

134137

أنا عبد الله من قسنطينة، أشغل منصب أستاذ جامعي، 41 سنة، مطلق بطفل صغير في رعاية والدته، املك سكنا خاصا.

أريد فتاة متعلمة،عاملة في سلك الصحة أو التعليم، 30 و40 سنة، عزباء، كما أقبلها أرملة أو مطلقة لكن بدون أولاد.

134138

أمين من تيسمسيلت، 31 سنة، لم يسبق لي الزواج، أعمل كمحاسب بشركة مرموقة، لدي سكن خاص و مستقرة أموري المادية.

أريد فتاة من الوسط أو الغرب، سنها من 25 الى 30 سنة، عزباء، موظفة أو ماكثة في البيت.

وشرطي ان تكون متحلية بالتقوى و الحب و الخوف من الله.

134139