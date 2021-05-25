زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الحلال

أنا فتاة من باتنة، 30 سنة، أرملة دون أولاد، ماكثة بالبيت، جميلة الشكل ومتوسطة القامة.

أريد زوج من الشرق، الوسط أو الغرب، لا يتجاوز 45 سنة، أرمل أو مطلقا،عاملا مستقرا، حبذا لو لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134795

امرأة من أم البواقي، 52 سنة، مطلقة دون أولاد، متوسطة القامة ومقبولة الشكل.

أريد رجل من الشرق سنه مناسب لسني، ولا يهمني وضعه الاجتماعي.

134796

فتاة من مستغانم، مطلقة دون أولاد، 30 سنة، طويلة القامة ومقبولة الشكل.

ترغب رجل من الغرب، خاصة مستغانم، لا يتعدى 45 سنة، عامل مستقر،تقبل العيش مع أهله.

134797

سيدة 46 سنة، مطلقة دون أولاد، ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل ومحترمة جدا، من ولاية البليدة.

تريد رجل من الوسط،خاصة العاصمة أو البليدة، أقل من 65 سنة،لا يهم أرمل أو مطلقا،عاملا مستقرا،وحبذا لو لديه مسكن خاص.

134798

رجل من العاصمة، 65 سنة، محاسب بشركة أجنبية، مطلق، لديه أولاد مستقلون.

يريد امرأة مناسبة له في السن، يقبلها مطلقة أو أرملة، وماكثة بالبيت.

134799

رجل 60 سنة مطلق، من العاصمة، أب لأولاد، عامل مستقر، ويمكنه أن يوفّر مسكنا خاصا.

يريد امرأة من العاصمة، لا تتعدى 50 سنة، ملتزمة، يقبلها أرملة أو مطلقة وماكثة بالبيت.

134800

رجل من العاصمة، مطلق وأب لبنتين برعاية الأم، موظف بمؤسسة عمومية، 49 سنة، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الوسط، لا تتعدى 40 سنة، ماكثة بالبيت، محترمة ومقبولة الشكل،لا يهم أرملة أو مطلقة دون أولاد.

134801

رجل من جيجل، أعزب، لم يسبق له الزواج، 50 سنة، تاجر.

يريد زوجة من الشرق، لا تتجاوز 40 سنة، لا يهمه موظفة أو ماكثة بالبيت، عزباء.

134802

شاب من تيبازة، أعزب، 38 سنة، عامل مستقر ويملك مسكن خاص.

يتمنى امرأة من الوسط، تيبازة والبليدة، لا تتعدى 38 سنة، لا يهم عاملة أو ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل.

134803

شاب من تيبازة، 45 سنة، لم يسبق له الزواج، تاجر، لديه مسكن خاص.

يتمنى امرأة، لا تتعدى 40 سنة، عازبة، مقبولة الشكل، ومن الوسط.

134804