زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الحلال

رجل من العاصمة، موظف مستقر، مطلق ببنت في رعايته،لديه مسكن خاص به كل سبل الراحة والعيش الكريم. يريد امرأة أقل من 36 سنة، كما يقبلها إن كانت أرملة أو مطلقة.

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الرقم السري : 135243

توفيق 43 سنة، تاجر لديه مسكن خاص يريد أن يبث فيه التفاؤل إلى جانب زوجة تدخل إليه بنيتها الطيبة. يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها،أقل من 40 سنة،يقبلها مطلقة أو أرملة أو عازبة.

135244

عبد الرحمن من العاصمة، 42 سنة، مطلق دون أولاد،موظف مستقر ولديه مسكن خاص. يريد امرأة حبذا لو كانت موظفة في سلك التعليم، لا تتجاوز 35 سنة، عزباء عاصمية.

135245

عاصمية، 36 سنة، ماكثة في البيت بعد وفاة زوج ترك لي أمانة تتمثل في ابني الذي لا يمكنني التخلي عنه أو العيش من دونه. أريد زوج من العاصمة والولايات المجاورة، لا يتعدى 50 سنة،أرمل، والمطلق، عامل مستقر وحبذا لو لديه مسكن خاص.

135246

رجل من تيزي وزو، 44 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، لديه مسكن خاص، وتجارة متواضعة يجني منها قوت يومه. يفضل امرأة من الوسط، أقل من 40 عاما، مطلقة أو أرملة دون أولاد، عاملة أو ماكثة في البيت.

135247

رجل من سطيف، متدين وملتزم، 40 سنة، أستاذ، في الطور المتوسط، أعزب، لم يسبق له الزواج، ولديه مسكن خاص. يرغب امرأة أقل من 40 سنة، يفضلها عازبة، وتكون ماكثة في البيت، أو عاملة في سلك التعليم.

135248

رجل من جيجل، 38 سنة، أعزب، عون أمن بإحدى المؤسسات الوطنية، ميسور والحمد لله، يملك مسكنا جميلا. يريد فتاة من العاصمة، من الشرق، لا يتعدى 30 سنة، عازبة وماكثة في البيت.

135249

فتاة من مستغانم، مطلقة من دون أولاد، 30 سنة، طويلة القامة ومقبولة الشكل. ترغب زوج من الغرب،وما جاورها، لا يتعدى 45 سنة، عامل مستقر،تقبل العيش مع أهله، أرمل أو مطلقا.

135250

سيدة، 46 سنة، مطلقة دون أولاد، تبدو أقل من سنها، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل ومحترمة جدا، من البليدة. تريد رجل من الوسط، خاصة العاصمة أو البليدة،أقل من 65 سنة،أرمل أو مطلقا، عاملا مستقرا، لو لديه مسكن خاص.

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