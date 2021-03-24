زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الحلال

امرأة من الشرق، 52 سنة، جميلة، ومتوسطة القامة، متقاعدة، مطلقة وليس لي أولاد، أحيا على منحة تقاعدي وسط أهلي.

أريد رجل من الشرق، 52 و60 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل حتى بأولاد، له مسكن خاص ودخل ثابت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134359

امرأة من سيدي بلعباس، عازبة، 47 سنة، ماكثة في البيت ومدبّرة رائعة لشؤونه، لبقة وحنون، مقبولة الشكل جدا ومتوسطة القامة.

تريد زوج تقبله أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، لا يتجاوز سنه 60 عاما، ولا تمانع الإقامة مع أهله.

134360

فريال من العاصمة، سيّدة بيت أنيقة متألقة ومتميزة في كل أمورها، 45 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تريد زوج لا يهمها أرمل أو مطلقا، بطفل أو طفلين، العاصمة أو الولايات المجاورة.

عاملا مستقرا، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص، لا يتعدى 60 سنة.

134361

حنان من المسيلة ربّة بيت، 37 سنة، تريد وبأمل كبير أن تكون لها فرصة معنا.

تريد رجل عاملا مستقرا،لا يتعدى 50 عاما، لا تمانع مطلقا أو أرمل دون أولاد،وتقبل العيش مع أهله.

134362

خالد من العاصمة، 58 سنة، إطار في مؤسسة أجنبية، مطلق وأب لأولاد تحت رعاية أمهم، يملك مسكنا خاصا.

يريد زوجة ماكثة في البيت، لا تتعدى 56 عاما، ولا بأس إن كان أرملة أو مطلقة حتى بأولاد.

134363

رجل من عين الدفلى، 56 سنة، عامل مستقر في مؤسسة وطنية، مطلق من دون أولاد، لديه مسكن مع الأهل.

يريد امرأة من الشلف، عين الدفلى، البليدة أو العاصمة،سنها بين 35 و50 سنة، يفضلها عاملة، ولا يهم أرملة أو مطلقة.

134364

قادة من معسكر، مطلق بولدين تحت وصاية أمهما، قادة رجل موظف ومستقر، لديه مسكن خاص، 46 سنة.

يبحث عن زوجة لا تتعدى 40 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة.

134365

رجل من الوسط، مطلق دون أولاد، 42 سنة، موظف مستقر بمؤسسة وطنية، لديه مسكن خاص.

يتمنى زوجة ن العاصمة أو الولايات المجاورة،لا تتعدى 32 عاما،عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا بأس أرملة أو مطلقة دون أولاد.

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