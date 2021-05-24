زواج.. نساء ورجال يبحثون عن السعادة

امرأة، 48 سنة أقيم في الوسط وأنا قبائلية، بيضاء البشرة وجميلة الشكل، ممتلئة الجسم وربّة بيت ممتازة.

أريد رجل موظفا مستقرا، من الوسط، أقبل الارتباط برجل أرمل أو مطلق بأبناء.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134787

امرأة 40 سنة أشغل منصبا مرموقا، من الغرب، عزباء، على قدر من الجمال.

أبتغي رجل من الوسط، الغرب أو الشرق، لا يتجاوز 48 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل.

134788

أنا امرأة عاصمية، 40 سنة، موظفة مستقرة، لم يسبق لي الزواج، مقبولة الشكل، متوسطة القامة.

أريد رجل من العاصمة وضواحيها، بين 43 و50 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد، له مسكن مستقل ومصدر رزق.

134789

أنا كمال من جيجل، 45 سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية الزوجة، موظف مستقر ولدي مسكن خاص.

أريد امرأة من الشرق، بين 30 و40 سنة، ماكثة في البيت.

134790

أنا جلول من وهران، مطلق وأب لطفلة تحت وصاية الأم، 47 سنة، تاجر، أملك مسكنا خاصا.

أريد امرأة من القبائل وضواحيها، بين 40 و45 عاما، لم يسبق لها الزواج، أرملة أو مطلقة دون أولاد،عاملة أو ماكثة بالبيت.

134791

عبد القادر من العاصمة، 50 سنة، مطلق ومتقاعد ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد امرأة من العاصمة، البليدة أو تيبازة، لا تتجاوز 45 سنة، لا يهمني مطلقة أو أرملة.

134792

باتنية، 45 سنة ربّة بيت ممتازة مطلقة، تريد من توسمت فينا كل الخير أن يكون لها نصيب طيب مع رجل.

يكون من الشرق، بين 55 و65 سنة، تقبله أرمل أو مطلقا بأولاد، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

134793

أمينة من الغرب، 47 سنة، مطلقة وأم لبنت في رعايتها، تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

تبتغي رجل متدين يخاف الله، لا يتجاوز 60 سنة، من الغرب، وهي تقبل الارتباط برجل مطلق أو أرمل بولد.

شرطها فقط أن يكون له عمل مستقر ومسكن خاص، ولها عليه الوفاء والإخلاص.

134794