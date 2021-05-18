زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الهناء

أنا شابة من الوسط، 40 سنة، مصممة أزياء، مطلقة وليس لدي أولاد، جميلة الشكل وطويلة القامة.

تريد زوج من 45 إلى 55 سنة، لا يهم أرمل أو مطلّقا، عامل مستقر، وحبّذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134743

أنا سيدة من البويرة، 48 عاما، متجلببة متدينة، خياطة في بيتي، مطلقة ولي ابن وحيد في رعاية والده.

أريد رجل من الوسط أو الشرق، لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل، موظفا مستقرا، حبذا لو لديه مسكن.

134744

أنا سيدة 50 سنة، من الشرق، متقاعدة من سلك التعليم، بيضاء البشرة، متوسطة القامة.

أريد رجل من الشرق والوسط، لا يتجاوز 65 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد بالغين، عاملا مستقرا، كما أقبل بمبدأ التعدد.

134745

أنا شابة من المدية، 44 سنة، مطلقة دون أولاد، إطار بإحدى الوزارات، جميلة جدا.

أتمنى رجل من الوسط، عاملا مستقرا، وحبذا لو لديه مسكن خاص، ولا يهمني أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

134746

رجل من برج بوعريريج، 56 سنة، مطلق وأب لولدين، لديه ورشة خاصة ولديه مسكن خاص.

يناشد بنت من 35 حتى 50 سنة، لا يهم أرملة أو مطلقة، ماكثة بالبيت أو عاملة.

134747

محمد من العاصمة، 52 سنة، مطلق دون أولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، طويل القامة.

يريد زوجة من الوسط، لا تتجاوز 45 سنة، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ولا يهم أرملة أو مطلقة.

134748

شاب من وهران، عامل مستقر ولديه مسكن، 38 عاما، مطلق وأب لبنت، يملك مسكنا خاصا.

يناشد امرأة صالحة ماكثة بالبيت، لا تتعدى 35 سنة، من الغرب، ولا يهمه أرملة أو مطلقة.

134749

رجل من الغرب مطلق وأب لطفل تحت رعاية الأم، 42 سنة، موظف بسلك الأمن ويملك مسكنا خاصا.

يتمنى سيدة يفضلها عاملة ولا يهم ماكثة بالبيت، أقل من 40 سنة.

134750

محمد من وهران، 40 سنة، مهندس بالتسيير، متزوج ويريد التعدد.

يبحث عن زوجة تكون له زوجة ثانية، يقبلها مطلقة أو أرملة، عاملة أو ماكثة بالبيت.

134751