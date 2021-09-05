زواج.. نساء ورجال يرغبون الحلال

حتى بعد الأربعين،معنا ستكملين نصف الدين.

على عتبة الأمل، وعلى يقين منا أن لكل ذي حق نصيب، فتحنا المجال لكل من تبتغي في الحلال تحقيق أمل الإرتباط بمن هو أهل لها وفق ما ترغبه و تتمناه. فضاءاتنا المتنوعة و أركاننا التي وجدت خصيصا لخدمة إعلانات و تجاوبا مع معلومات ومعطيات معينة. منكم و إليكم دائما وأبدا و على الدوام، لن نبخل عليكم بشيء مادامت المحبة و التقدير شعار مركز الأثير.

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إبنة الجنوب الأصيل لمن يرغب في غد جميل.

أقبله من أي ولاية وأتعهد بالرّعاية والعناية.

لم أفقد يوما الأمل في أن يكون لي زوج صالح يجعل من حياتي الرتيبة ، حياة أخرى بألوان زاهية، فما جبلت عليه من مكارم الأخلاق للتي غرسها والداي في جعلني اترفع عن كل ما هو مريب و معيب للفتاة، و انا في سني هذا بت أبحث عن إحساس أخر يجعلني أكثر سعادة، و يجعل من حياتي حياة أخرى.

أنا إمرأة من الجنوب الجزائري، أبلغ من العمر46سنة، لم يسبق لي الزواج، أمارس حرفة الخياطة، و أنا في أحسن صورة والحمد لله، فأنا بيضاء البشرة، متوسطة القامة، وأكثر ما يميزني طيبة سريرتي.

أبتغي تحصيل الحلال مع رجل صالح من أي ولاية من ولايات الوطن، سنه ما بين 46إلى 55سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، أشترط أن يكون عاملا مستقرا و لديه سكن خاص، وأنا مستعدة أن أبذل قصارى جهدي حتى أكون في المستوى.

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لمن يريد صاحبة الشأن و الهمة

عروسك ابنة العاصمة.

أحمد الله لأنه ساق إلي الجريدة في صدفة لم أحسب لها أي حساب، حيث تعرفت إلى صفحة قلبت موازين حياتي، وأحيت الأمل في حياتي صفحة “ادم وحواء”التي بت من المتتبعات الوفيات لها، فإتصلت بمركز الأثير سعيا مني للعثور على توأم الروح الذي سأمضي معه في حياة جميلة.

انا شابة عاصمية في ال42من عمري،ماكثة في البيت، و أجيد إدارة الأمور بكل حنكة و مسؤولة، لم يسبق لي الزواج، جميلة ،متوسطة القامة وبيضاء البشرة.

ابحث عن قلب يحتوي الوحدة التي أنا فيها،لست متطلبة ولست أطلب المحال فكل ما ارجوه أن يكون من يقرأ ندائي هذا من العاصمة فقط أو ضواحيها، سنه لا يتجاوز50سنة،أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وأنا مستعدة لأن أبدأ من الصفر مع رجل منتهى أمله الستر و راحة البال.

فهل سيكون لطلبي هذا رجع صدى؟

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من يفتح الأبواب لهؤلاء العزاب.

الزواج نصف الدين، و لمن وجد عسرا في العثورعلى شريكة الحياة نحن هنا ومن خلال هذا المنبر نمنحكم مفاتيح العثور على العروس التي ستستأنسون بها وتكملون ما أوصى به الله و رسوله من أن ” من أراد منكم الباءة فليتزوج” إعلاناتنا متنوعة وفق المتصلين، و سيكون في المستقبل حتما الجديد

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ابن الوسط يريدها موظفة مستقرة.

اغمريني بالمودة و سأجعلك في قمة السعادة.

أول إعلان نستهل به هذا الركن الأغر، لشاب من إحدى ولايات الوسط الجزائري، هذا الشاب يبلغ من العمر39سنة، لم يسبق له الزواج و هو عامل مستقر في مؤسسة خاصة، لديه مسكن خاص مع الأهل، و هو صادق و مسوؤل.

صاحب الإعلان يرغب في أن يجمعه القدر بفتاة لا يتجاوز سنها35سنة من إحدى ولايات الوسط، و أكثر ما يتمناه حتى تكتمل معادلته أن تكون صاحبة النصيب موظفة مستقلة، أصيلة و لم يسبق لها الزواج.

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يقبلها مطلقة أو أرملة، وشرطه أن تكون ماكثة في البيت.

من تحمل المسؤولية مع أعزب في الخمسين.

في ثان عرض لنا في هذا اللكن، يأخذنا المطاف الى عاصمي في الخمسين من عمره، لم يسبق له الزواج بسبب ظروف خاصة.صاحب الإعلان عامل حر ولديه سكن خاص مجهز بكافة الكماليات و الضروريات.يريد متصلنا أن يكون له نصيب مع إمٍرأة محترمة تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري،سنها لا يتجاوز47سنة،أكثر ما يهم أن تكون ماكثة في البيت،كما انه يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد و يعدها بكل التقدير و المحبة.

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إبن تلسمان سيغدق عليك بالود والمحبة.

من تخلص لي الوفاء أعدها بحياة الرخاء.

من تلمسان، تواصل معنا إبراهيم شاب قطف من زهرة عمره الأربعين، ذو خلق ودين وصاحب شهامة لمسناها من خلال حديثنا معه. إبراهيم أعزب لم يسبق له الزواج، موظف في مؤسسة عمومية، لديه سكن خاص وقادر على المسؤولية.

يريد إبراهيم أن يزف عريسا مع فتاة محترمة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها ما بين25و35سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، أكثر ما يتمناه أن تكون صاحبة النصيب شقراء البشرة وماكثة في البيت.

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عامل بقطاع البناء سيجعلك من السعداء.

معك ستزهر أيامي فأين أنت؟

المدية ستكون أخر محطة لنا في هذا الركن، حيث إخترنا إعلانا لشاب في ال42 من عمره، أعزب وعامل في قطاع البناء، يملك سكنا خاصا ويريد أن يحقق حلم والديه بأن يكون مستقرا.

لا يريد إبن المدية سوى أن يسوق له القدر فتاة شابة لا يتعدى عمرها 35سنة، من ولايات الوسط الجزائري، أكثر ما يتمناه أن تكون شريكة عمره بيضاء البشرة وممتلئة الجسم، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ويعدها بموفور العناية والرعاية.

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عرض اليوم.

أربعينية من الغرب تؤمن بالتعدد.

حتى لو عانقت الستين من عمرك سأقبل بك.

فكرت كثيرا قبل أن أقدم على هذه الخطوة، حيث أنه ليس من السهل على الأنثى أن تبادر للبحث عن رفيق للدرب، لكنني وقفت وقفة المتأملة مع نفسي حيث أنه ليس من العيب على أي شخص أن تكون له شروط ومعايير تناسبه ليجد روحا ستسكن روحه لا محالة.معايير حسية نفسية وروحانية تجعل اي شخص يرتبط يحس من أنه حقا وجد توأم روحه. تجربة مريرة تعلمت منها أنه عليّ ان أكون لما أريد محددة، فطلاقي الذي عشت تفاصيله كان بمثابة الفيصل لما أنا فيه،وما سأكون عليه.

أنا إمرأة من ولاية تيارت، في ال 45من عمري، مطلقة بدون أولاد، جميلة ومحترمة، أنا مثال للأنثى المتفانية في أعمال البيت وحسن إدارته ، أريد أن يجمعني القدر برجل لا اطلب فيه إلا تقوى الله، يكون محترما وجادا، أرعاه بحبي وأمنحه ودي وأكون له قرة عين وخير متاع، أفضله من الغرب أو الوسط، عاملا مستقرا، سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد، كما أقبل أن أكون الثانية لأنني مؤمنة بمبدأ التعدد مع شخص يضمن لي العدل والمساواة.

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مطلقون عن السعادة يبحثون.

هي فرصة لكل من يريد أن يبدأ من جديد في هذا الركن، الذي لن يكون بمثابة طوق النجاة من براثين حيرة أو غبن، بقدر ما سيكون انطلاقة جدية للرسّو على بر الأمان.

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ابن الجسور المعلقة جاد في مسعاه.

من تكون لرشيد نعم الزوجة و السّند.

رشيد من ولاية قسنطينة، يبلغ من العمر62سنة، متقاعد من سلك التعليم، مطلق وله أبناء بالغين ومستقرين بحياتهم ،ليده سكن خاص يحيا بين جدرانه وحيدا بإنتظار من ستكمل معه المشوار .

لايشترط رشيد الكثير في رفيقة دربه التي يريدها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز55سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أبناء، ولا يهمّه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، طيبة خلوقة ومدبرة جيدة لأمور البيت. إمرأة تزرع البسمة في حياته ، فأين أنت يا صاحبة السعادة؟

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رفيقة درب صالحة لإطار في قطاع الصحة.

من تبعث في قلبي التفاؤل وتمنحني جرعات الأمل؟

جمال من بسكرة، هو الأخر لم يشأ أن يفوت عليه فرصة أن ينشر إعلانه حتى يتمكن من العثور على من بوسعها راب الصدع الذي في قلبه.

جمال البالغ من العمر52سنة، مطلق وأب لبنت في رعاية والدتها، إطار في قطاع الصحة، يملك سكنا خاصا، وهو رجل صادق وصريح. يريد جمال أن يكون لقلبه مرفأ أمان مع إمرأة جادة لا تهمه ولايتها، سنها ما بين 40و50سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون اولاد، موظفة أو ماكثة في البيت، إمرأة تكون له نعم الزوجة وتبدد حيرته وتساعده على أن يكون في عمله متألقا.

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عاصمي رأس ماله الوفاء.

التفاهم والحوار لحياة ملؤها الإستقرار.

سفيان من العاصمة يحسب ألف حساب للخطوة التي سيقدم عليها ، وهي التي تتعلق بإيجاد أم لأبنائه الذي يرعاهم بعد تطليقه لزوجته.

سفيان، يبلغ من العمر42سنة، يعمل لحسابه الخاص، لديه سكن خاص محترم وحنون، ومتفهم زيادة عن اللزوم.

يريد صاحب ثالث محطة لنا في هذا الركن أن يكون له إرتباط مع إمرأة من العاصمة فقط وضواحيها ، سنها لا يتجاوز42سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون اولاد، كما أنه يرحب بالمرأة العاملة ليس طمعا فيها وإنما لكون المرأة العاملة تكون دائما مستقلة ومتفتحة.