زواج.. نساء ورجال يرغبون الحلال

عاصمية 49 سنة، عازبة، لم يسبق لها الزواج، متحجبة ومحتشمة، ماكثة في البيت. تريد رجل لا يتعدى 60 سنة، وتقبل أرمل بطفل أو طفلين، يكون لديه مصدر رزق مضمون ومسكن خاص.

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الرقم السري : 135035

شابة 37 سنة، عزباء، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت، ذات جمال أخّاذ، بيضاء البشرة ذات شعر أشقر ذهبي. تريد رجل من الغرب، بين 37 و45 سنة، أعزب، أرمل أو مطلقا دون أولاد، حبذا لو له مسكن وعمل مستقر.

135036

رجل من العاصمة، 60 سنة، لم يسبق لي الزواج، متقاعد من مؤسسة عمومية، لدي مسكن خاص. أريد امرأة عاصمية، لا تتجاوز 40 سنة، عزباء، ولا أرفض الارتباط بأرملة أو مطلقة دون أولاد، وأفضلها ماكثة في البيت.

135037

رجل من ملية، 64 سنة، متزوج ولي أبناء، متقاعد من مؤسسة عمومية وأمارس الأعمال الحرة. يتمنى زوجة ثانية بين 35 و50 سنة، لا يهم مطلقة أو أرملة، يعد أن يضمن لها بيتا مستقلا، ماكثة بالبيت.

135038

رجل من قسنطينة، 60 سنة، مطلق، لديه أولاد كل مستقر بحياته الخاصة، لديه مسكن مصدر رزق ثابت. يريد امرأة من الشرق، أقل من 60 عام، ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

135039

رجل من العاصمة، 50 سنة سبقت له تجربة لكنها لم تكن ناجحة، عالم مستقر ولديه مسكن خاص. يريد امرأة من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، أقل من 50 سنة، ولا يهم عاملة أو ماكثة في البيت.

135040

رجل من سعيدة، 48 سنة، متقاعد من الجيش، لديه مسكن خاص، مطلق بأولاد في رعاية الوالدة. يبحث عن زوجة ذات أخلاق، تكون حليلته على سنه الله ورسوله، يريدها من غرب أو وسط البلاد. سنها لا يتعدى 47 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، ولا يهم إن كانت عامة أو ماكثة في البيت.

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