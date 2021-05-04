زواج.. نساء ورجال يرغبون في الحلال

أمين من تيسمسيلت، متقٍ 31 سنة، أعزب، محاسب بشركة مرموقة، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة من الوسط أو الغرب، لا تتعدى 30 سنة، عزباء، موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134649

رجل من باتنة، يرغب في زوجة ثانية، 53 سنة، متزوج ولديه أبناء مقاول، لديه مسكن.

يريد امرأة من الشرق، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد، عاملة أو ماكثة بالبيت، أقل من 50 سنة.

134650

شاب من بجاية، 41 سنة، مهندس فلاحة، أعزب، لديه مسكن.

يتمنى امرأة لا تتجاوز 38 سنة، شرطه من الوسط، وحبذا لو كانت موظفة مستقرة وعازبة.

134651

شابة من تلمسان، عازبة، 37 سنة، طويلة القامة وممتلئة الجسم، وماكثة بالبيت.

تريد رجل من الغرب أو الجنوب، أقل من 55 سنة،لا يهم أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، وحبذا لو لديه مسكن.

134652

شابة من سطيف حرفية في الطرز والحياكة، 42 سنة، عازبة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تريد رجل من الشرق، أقل من 55 سنة، أعزب، وتقبله أرمل فقط بأولاد عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن.

134653

شابة، عزباء، 42 سنة، ربّة بيت، جميلة المظهر، طويلة القامة.

تناشد رجل أقل من 55 سنة،تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد،من الوسط، تقبله من الغربة،وتتمنى أن يكون لديه مسكن، وعامل مستقر.

134654

رجل من أولاد جلال 54 سنة، أرمل، أب لبنتين متزوجتين، مقاول، مرتاح ماديا ولديه مسكنان، بمسقط رأسه وبالعاصمة.

يريد امرأة أقل 50 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، من الأفضل ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل وممتلئة الجسم.

134655

كمال من العاصمة، إطار بشركة وطنية، 52 سنة، مطلق دون أولاد، يملك مسكنا خاصا، ذو أخلاق رفيعة وسيرة حسنة.

يريد زوجة من العاصمة وضواحيها أقل من 50 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد، عاملة أو ماكثة في البيت.

134656

رجل من تبسة، مطلق بولد بسن الرشد، 52 سنة، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد زوجة من الشرق، أقل من 52 سنة، لا يهم أرملة أو مطلقة أو حتى عقيم، عاملة أو ماكثة بالبيت.

134657