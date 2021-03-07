زواج.. نساء ورجال يريدون الاستقرار

سيّدة عاصمية 45 سنة، مطلقة ببنت شابة ذات مستوى جامعي، على قدر كبير من الجمال والرفعة، طيّبة وجادة.

أريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل من دون أولاد، منصب مستقر.

134252

فتيحة من الوسط، 50 سنة، لم يسبق لي الزواج، حققت مأربي من خلال إدارتي لورشة خياطة هي أغلى ما أملك.

أريد زوج من الوسط، بين 50 و60 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بأطفال.

134253

من قسنطينة 54 سنة ولم أتزوج بعد، متقاعدة، متدينة ومقبولة الشكل، لدي مسكن خاص.

أريد زوج من الشرق، له مصدر رزق ثابت، سنه مناسب لسني متدين، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد.

134254

صاحبة العرض 46 سنة، عزباء، مقبولة الشكل، سمراء البشرة، متوسطة القامة، سنه لا يتعدى 50 سنة.

ومن الشرق، أعزب، إلا أنها لا تمانع إن كان أرمل بأولاد ستكون لهم نِعم الأم والقلب المحبّ.

ليلى من البليدة، عزباء 36 سنة، مدرّسة، أريد رجل محترم يعي مسؤولياته تجاهي ويكون لي نِعم العون.

ورجل أريده أعزب، سنه لا يتجاوز 42 سنة، كما أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد، موظف مستقر.

134256

سيدة من الشلف، عزباء 40 سنة، سليلة أسرة محترمة وقديرة، مسؤولة ومحترمة، ترتدي الجلباب.

تريد زوج متدين من الغرب أو الوسط، لا يتجاوز 57 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، كما تقبل التعدد.

‫ 134257

سامية من العاصمة، 49 سنة، لم يسبق لي الزواج، خياطة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

أريد رجل، لا يتجاوز 60 سنة، من العاصمة وضواحيها، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، كما أقبل التعدد.

134259

شابة عزباء من أم البواقي، 28 سنة، ماكثة في البيت ومدبرة ماهرة لأموره، مرحة ومقبلة على الحياة.

أريد رجل واعٍ ومثقف، من الشرق، بين 29 و40 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد، عاملا مستقرا.

134258

نصيرة من الشلف، 50 سنة، أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة مرموقة، لم يسبق لي الزواج.

أريد رجل من الوسط أو الغرب، لا يتجاوز 65 سنة، أقبله مهما كان وضعه الاجتماعي.

134260