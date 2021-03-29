زواج.. نساء ورجال يريدون الاستقرار

شابة من الوسط، 33، عزباء، قبائلية، ذات جمال وزادتها الأخلاق بهاءً، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، مسؤولة وذات شرف وهمّة.

تريد رجل، من العاصمة أو بومرداس، بين 36 و43 سنة، موظفا مستقرا، تقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد.

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الرقم السري : 134389

من بسكرة سميحة مطلقة، 30 سنة وأمّ لطفل بحضانتها، لا يمكنها أبدا الاستغناء عنه،معلمة بالطور الثانوي، بيضاء البشرة، متوسطة القامة.

تريد لا يتجاوز 45 سنة، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد موظفا مستقرا يحتويها وفلذة كبدها بكثير من الحبّ.

134390

دلال من البليدة، 36 سنة، معلمة بالطور المتوسط، عزباء، مرحة وبشوشة، متوسطة القامة وبيضاء البشرة.

تبحث عن رجل من الوسط، لا يتجاوز 42 سنة، أعزب، كما تقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد،

134391

عاصمي 49 سنة، متقاعد وهو مقيم مع الأهل، لم يسبق له الزواج لعديد الاعتبارات.

يودّ امرأة عاصمية بالدرجة الأولى، بين 38 و45 سنة، عاملة مستقرة، محترمة وسليلة أسرة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134392

من البليدة، رجل 45 سنة، مطلق بولدين في رعاية والدتهم، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة عفيفة من البليدة بين 35 و45 سنة، عاملة أو ماكثة بالبيت، كما يقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134393

من غليزان، إبراهيم، 51 سنة، مطلق بأبناء بالغين في رعاية والدتهم، صاحب مسكن خاص ومنصب مرموق في قطاع الدولة،.

يريد زوجة من الغرب أو الوسط، لا تتجاوز 42 سنة، عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة دون أولاد.

134394

عمار من قسنطينة، أرمل لديه أولاد، 59 سنة، عامل مستقر ولديه مسكن خاص.

يتمنى الزواج من امرأة تفهمه وتحترمه، من الشرق ولا يمانع أرملة أو مطلقة دون أولاد، عاملة أو ماكثة في البيت، بين 45 و60 سنة.

134395

عاصمية، 49 سنة، لم يسبق لي الزواج، امرأة ذات قدر كبير من المسؤولية والاحترام.

اريد رجل أريده من العاصمة وضواحيها فقط، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد سنه لا يهمني حتى لو تجاوز الستين.

134396