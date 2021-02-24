زواج.. نساء ورجال يريدون الاستقرار

أنا من باتنة، 30 سنة، أرملة دون أولاد، ماكثة في البيت، جميلة الشكل، متوسطة القامة، سيدة بيت من الطراز الرفيع.

أبحث عن زوج من الشرق والوسط أو الغرب، 45 سنة، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

يكون عاملا مستقرا، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134177

سارة من الشلف، 38 سنة، لم يسبق لي الزواج، موظفة مستقرة بمؤسسة عمومية، أرتدي الحجاب الشرعي والحمد لله.

أبتغي رجل من الوسط والغرب أو شرق، لا يتجاوز 48 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

134178

بعدما بلغت الـ31 من العمر، أشغل منصبا مرموقا بقطاع الصحة، خمرية البشرة، ممشوقة القد وطويلة القامة، من الوسط.

أريد رجل أقل من 42 سنة، ولا أمانع إن كان مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، موظفا مستقرا.

134179

أنا عاصمية 50 سنة، مطلقة بيضاء البشرة، حيوية ونشيطة، ربّة بيت من الطراز الرفيع.

أريد رجل لا يتجاوز سنه 70 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد بالغين، ولا أرفض مبدأ التعدد.

134180

من العاصمة، محمد، 39 سنة، إطار في مؤسسة مالية مرموقة، أعزب، لم يسبق له الزواج، لديه مسكن خاص، حنون ومتفهم.

يريد شابة لا تتجاوز 34 عاما، عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ماكثة في البيت.

134181

سيد احمد من وهران، 50 سنة، مطلق بولدين في رعاية الزوجة، وهو موظف مستقر في مؤسسة نظامية، لديه مسكن خاص.

يحب زوجة لا تتجاوز 48 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت

134182

أنا علي من العاصمة، 53 سنة، متقاعد من سلك التعليم العالي، مطلق من دون أولاد ولي مسكن خاص.

أريد امرأة من العاصمة أو الشرق، بين 30 و40 سنة، لم يسبق لها الزواج، ولا أرفض المطلقة أو الأرملة دون اولاد.

ماكثة في البيت، أو عاملة.

134183