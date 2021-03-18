زواج.. نساء ورجال يريدون الحلال

رشيد من سكيكدة، أستاذ جامعي، 62 سنة، أرمل، أب لطفلين مستقلين بحياتهما، لديه مسكن خاص.

يريد امرأة متعلمة، أقل من 55 سنة، مقبولة الشكل، عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا بأس مطلقة أو أرملة بطفل، متمسكة بالقيم الدينية.

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الرقم السري : 134320

رجل من العاصمة، عون أمن في مؤسسة وطنية، 53 سنة، يملك مسكنا خاصا، مطلق ولديه ولدين تحت رعاية أمهما.

يريد امرأة من العاصمة والولايات المجاورة لها، حبذا لو تكون قبائلية، عاملة أو ماكثة بالبيت.

جميلة الشكل ويقبلها أرملة أو مطلقة دون أولاد، 45 و50 سنة.

134321

خالد عاصمي، 42 عاما، أرمل وأب لطفلين، موظف في مؤسسة وطنية ولديه مسكن خاص.

يريد امرأة،من العاصمة أو الولايات المجاورة، أقل من 42 سنة، ماكثة في البيت، ولا يهم أرملة أو مطلقة ببنت واحدة.

134322

رجل من العاصمة، موظف مستقر وله مسكن خاص، أعزب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 42 سنة.

يريد زوجة من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 40 سنة، عاملة أو ماكثة في البيت، مطلقة أو أرملة بطفل واحد.

134323

سمية من العاصمة، 53 سنة، عاملة في مؤسسة هامة، عازبة، لم يسبق لها الزواج، مقبولة شكلا.

تبحث عن زوج من العاصمة أو ضواحيها، أقل من 65 سنة،أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، وحبذا يكون لديه مسكن خاص.

134324

سيدة من الشرق، 42 سنة، إطار في سلك القضاء، لم يسبق لها الزواج، جميلة الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى رجل من الشرق، تقبله أرمل أو مطلقا بطفل أو طفلين، عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

134325

شابة من البليدة، عازبة، لم يسبق لها الزواج، 37 سنة، تمارس مهنة التعليم في الطور الابتدائي.

تتمنى أن يجمعها القدر برجل أمين وشهم، تفضله أعزب، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلقا بطفل أو طفلين.

سنه لا يتجاوز 50 سنة، يكون من العاصمة أو إحدى ولايات الوسط، عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

134326