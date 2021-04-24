زواج.. نساء ومطلقون يريدون الاستقرار

أنا أمينة من العاصمة، 50 سنة، عزباء، محترمة وأبدو أقلّ من سني بكثير، حرفية في الحلويات التقليدية، بيضاء البشرة وطيبة.

أريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 65 سنة، كم أتوق أن يكون أرمل بأولاد يكون لي الأجر أنني احتضنتهم.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134576

أنا امرأة من بومرداس، 43 سنة خياطة، لم يسبق لي الزواج، سمراء ومسرارة، ممتلئة الجسم.

أريد رجل 43 و50 سنة، أعزب، كما أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص.

134577

أنا امرأة من الشلف، 47 سنة، حرفية ماهرة، عزباء وذات أخلاق عالية، بيضاء البشرة وطيبة جدا.

اريد رجل من الشرق أو الوسط أو الغرب، أريده أرمل أو مطلقا بأولاد، وأقبل التعدد لمن يضمن مسكن خاص لي.

134578

عاصمية 39 سنة،عزباء، جميلة، صافية القلب والنية، موظفة في قطاع الصحة.

أريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين.

134579

أنا عاصمية 50 سنة، طيبة محترمة، أبدو أقل من سني بكثير، جميلة، بيضاء البشرة، موظفة في مؤسسة مالية.

أريد رجل حنون لا يتجاوز 55 سنة، موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين.

يكون من العاصمة فقط وضواحيها بسبب ظروف العمل، وأعد أن أكون نعم الزوجة لمن سيغدق عليّ بالمحبة.

134580

كمال من جيجل، 45 سنة، مطلق وأب لأبناء في رعاية والدتهم، موظف مستقر ولدي مسكن خاص.

أريد امرأة من الشرق، بين 30 و40 سنة، شرطي الوحيد أن تكون ماكثة في البيت.

134581

أنا جلول من وهران، مطلق وأب لطفلة تحت وصاية الأم، 47 سنة، تاجر وأملك مسكنا خاصا.

أريد امرأة من القبائل أو ضواحيها، 40 و45 عاما، لم يسبق لها الزواج، وأقبلها أرملة أو مطلقة دون أولاد.

134582

عبد القادر من العاصمة، 50 سنة، متقاعد ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد امرأة من العاصمة، البليدة، تيبازة، لا تتجاوز 45 سنة، لا يهمني مطلقة أو أرملة.

134583