زواج.. نساء ومقاولون يريدون الاستقرار في الحلال

شاب من البيّض، 32 سنة، اختار من مهنة المقاولة مصدر رزق له، وحقق فيها نجاحه، لديه مسكن خاص.

يتمنى زوجة من الغرب عازبة، لم يسبق لها الزواج، بيضاء البشرة وطويلة القامة ومقبولة الشكل، أقل من 30 عاما.

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الرقم السري : 134305

عبد القادر 50 سنة، مقاول مطلق وله أولاد كبار بسن الرشد، ويملك مسكنا خاصا.

يتمنى امرأة من الشرق، أقل من 45 عاما، عاملة أو ماكثة بالبيت، جميلة الشكل، ولا بأس أرملة أو مطلقة.

134306

شابة من سيدي بلعباس، عازبة، 47 سنة، ماكثة في البيت، مقبولة الشكل جدا ومتوسطة القامة.

تريد زوج تقبله أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، لا يتجاوز سنة 60 عاما، ولا تمانع الإقامة مع أهله.

134307

فريال من العاصمة، سيدة بيت، أنيقة، متألقة في كل أمورها، 45 سنة،مقبولة الشكل جدا ومتوسطة القامة.

تريد زوج لا يهمها أرمل أو مطلقا، من العاصمة أو إحدى الولايات المجاورة لها، عاملا مستقرا لديه مسكن خاص، 60 سنة.

134308

حنان من المسيلة، ربّة بيت من الطراز الرفيع، 37 سنة، تريد رجل عاملا مستقرا.

لا يتعدى 50 سنة، لا تمانع مطلقا أو أرمل من دون أولاد، وتقبل العيش مع أهله إن لم يكن لديه مسكن.

134309

صاحب العرض من الغرب، 52 سنة، متقاعد من مؤسسة هامة، ولديه مسكن خاص.

ويريد امرأة من الغرب، أقل من 50 سنة،ماكثة في البيت، ولا يهمّه إن كانت مطلقة أو أرملة بأبناء.

134310

توفيق 40 سنة، إلا أنه شاب متقٍ ونقي، يريد أن يبني حياته مع امرأة صالحة ذات دين وأخلاق.

ويشتغل أستاذا بالطور الابتدائي، يملك مسكنا خاصا ويريد امرأة أقل من 35 سنة،يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

وهو لا يهتم بالنسبة للعمل، وكل ما يهم توفيق النية الصادقة والعزم والإصرار.

134311

عبد القادر من غليزان، 54 سنة، موظف مستقر ويملك مسكنا خاصا، مطلق وليس لديه أولاد.

يريد زوجة من الغرب، أقل من 50 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها أرملة أو مطلقة.

134312