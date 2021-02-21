زواج.. نساء يبحثن عن الإستقرار ورجال يريدون التعدد

محمد، مطلق، 59 سنة، وحضانة ابنته الوحيدة إليه، فلذة كبده التي أغدق عليها بالحب والحنان إلى أن زفّها عروسا.

يريد امرأة، موظفة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة لكن من دون أولاد.

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الرقم السري : 134155

خالد من العاصمة 48 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

يريد فتاة بين 33 و40 سنة، عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

134156

محمد من باتنة، 53 سنة، متزوج ولديه أبناء مقاول، لديه مسكن ويضمن للزوجة الثانية مسكنا خاصا بها.

يريد امرأة متقية،مؤمنة بمبدأ التعدد بين 40 و49 سنة، من الشرق، مطلقة أو أرملة من دون أولاد، لو تكون موظفة.

134157

عمر من العاصمة، 58 سنة، أرمل بلا أولاد، تاجر وهو رجل في منتهى الصراحة والحلم.

يريد امرأة صادقة، سنها بين 42 و50 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بولدين من العاصمة وضواحيها، موظفة أو ماكثة بالبيت.

134158

حنان من تيارت، 37 سنة، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت، سمراء البشرة ومتوسطة القامة.

تريد رجل، تقبله أرمل أو مطلقا من دون أولاد، لا يتجاوز 50 سنة.

134159

نسيمة من سطيف، 42 سنة، ماكثة في البيت، تمارس حرفتي الطرز والحياكة، بيضاء البشرة، متوسطة القامة.

تبحث عن رجل من الشرق، بين 45 و55 سنة، أعزب، كما تقبله أرمل، بأولاد تكون لهم نِعم الأم، عمل مستقر.

134160

أنا عزباء من الشلف، 51 سنة، وقد حباني الله بالطيبة والأخلاق الحميدة والروح الطيبة، أعمل كموظفة بمؤسسة عمومية

أريد رجل لا يتجاوز 65 سنة، من الوسط أو الغرب، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد.

كما أقبل أن أحلّ الثانية في حياة رجل يريد التعدد ويقيم العدل وفق الأصول والدين.

134161