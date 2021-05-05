زواج.. نساء يبحثن عن الاستقرار ورجال يريدون التعدد

أنا علي من العاصمة، 53 سنة، متقاعد من سلك التعليم العالي، مطلق دون أولاد ولي مسكن خاص.

أريد امرأة من العاصمة وضواحيها، أو الشرق، لا تتعدى 45 سنة، عازبة، ولا أرفض المطلقة أو الأرملة، دون اولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134658

أنا عاصمية، 50 سنة، موظفة مستقرة بمؤسسة عمومية، مطلقة.

أريد رجل من العاصمة وضواحيها، لا يتجاوز 60 سنة، موظفا مستقرا أقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد، أو بأولاد بالغين.

134659

أنا شابة من بومرداس، 33 سنة، أستاذة بالتعليم المتوسط، لم يسبق لي الزواج، قبائلية، بيضاء البشرة وجميلة التقاسيم.

أريد رجل من الوسط، خاصة العاصمة وبومرداس، أعزب، وأقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد، بين 36 و43 سنة، موظفا مستقرا.

134660

رجل من شرق الوطن، 55 سنة، أرمل يعيش وحيدا في منزله الخاص، متقاعد من مؤسسة هامة.

يتمنى امرأة يريدها ماكثة في البيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بأولاد، سنها لا يتعدى 50 سنة.

134661

رجل من العاصمة، أرمل، أب لبنتين، متقاعد ولديه مسكن خاص، يبلغ من العمر 63 سنة.

يريد زوجة من العاصمة أو الولايات المجاورة، لا تتعدى 55 سنة، لا يهم أرملة أو ملطقة، ماكثة في البيت.

134662

رجل من الجلفة، متزوج ولديه أولاد، يرغب في زوجة ثانية، 42 سنة، مدير مؤسسة تربوية، ويمكنه توفير مسكن خاص.

يريد زوجة من الشرق أو الوسط، أقل من 38 سنة، عاملة أو ماكثة في البيت، عازبة، أرملة أو مطلقة.

134663

رجل له رغبة في التعدد، والارتباط بزوجة ثانية، يبلغ من العمر 58 سنة، متقاعد من سلك التعليم.

ومتزوج وأب لأولاد، لديه مسكن خاص.

يتمنى أن يعثر عن بنت الحلال التي تحيا إلى جانبه وتكون رفيقة دربه، زوجة مؤمنة بمبدأ التعدد.

تكون متقية تعينه على أمور الدين والدنيا، يتمنى أن تكون من إحدى ولايات الشرق أو الوسط.

سنها أقل من 45 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، يعد أن يوفر لها مسكن مستقل.

134664