زواج.. نساء يردن الاستقرار ورجال يبحثون عن التعدد

رجل من بومرداس، 41 عاما، متزوج وأب لأولاد، عامل مستقر ولديه مسكن في طور الإنجاز للزوجة الثانية. يتمنى زوجة ثانية لا تتعدى 38 سنة، ماكثة في البيت، يقبلها أرملة أو مطلقة دون أولاد، ممتلئة الجسم.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134938

رجل من حاسي مسعود، يرغب في التعدد، 35 سنة، أب لأولاد، موظف مستقر، لديه مسكن خاص. يريد زوجة ثانية من الجنوب أقل من 35 سنة، لا يهم مطلقة أو أرملة بطفلين على الأكثر.

134939

رجل من الشلف، 51 سنة، متزوج وأب لأولاد، عامل مستقر ويمكنه توفير مسكن مستقل. يتمنى التعدد مع امرأة من الشلف والولايات المجاورة، لا تتعدى 55 سنة، عاملة أو ماكثة بالبيت، يقبلها أرملة أو مطلقة.

134940

أستاذة في الطور المتوسط، 41 سنة، من جنوب الوطن تتمنى أن يكون الحظ بجانبها وأن تفوز بالنصيب بإذن المولى. تريد رجل لا يتعدى 50 سنة، تقبل أن تكون زوجة ثانية، وعاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن.

134941

امرأة من بومرداس، عازبة، 33 سنة، معلمة بالطور الابتدائي، مقبولة ومتوسطة القامة. تريد رجل من الوسط، خاصة العاصمة وبومرداس، موظف مستقر، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص. لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا، سنه بين 36 و46 سنة.

134942

شابة من تلمسان، عزباء، 36 عاما، تتمنى أن يجمعها النصيب مع رجل صالح. تفضله من الغرب، خاصة معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة وتلمسان، تشترط فيه أن يكون موظفا مستقرا، لو يكون له مسكن خاص. طويل القامة، سنه لا يتعدى 55 سنة، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

134943

فتاة في مقتبل العمر، من الجلفة، ماكثة في البيت، مطلقة بولد. تتمنى رجل لا يتعدى 50 سنة، لا يهم مطلقا أو أرمل حتى بأولاد، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن.

134944

عمار من سطيف، 54 سنة، متقاعد من مؤسسة عمومية،وأعمل بالموازاة كسائق شاحنة لدى الخواص، أرمل وأب لأولاد، ولديّ مسكن خاص. أريد امرأة من الشرق أقل من 50 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة ببنت، ماكثة في البيت.

134945