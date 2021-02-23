زواج.. نساء يردن الاستقرار ورجال يبحثون عن الهناء

134169

أبلغ من العمر 35 سنة، سيدة ناجحة بكل المعايير والحمد لله، موظفة مستقرة، أخلاقي رفيعة، وزادني الله جمالا يسرّ الناظرين.

أرغب رجل من الوسط، لا يتجاوز 45 عاما، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، أقبله مطلقا أو أرمل حتى بأولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134169

شابة، 44 سنة، مطلقة من دون أولاد، ماكثة في البيت، ذات جمال قبائلي محض، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

تريد رجل تقبل أن يكون مطلقا أو أرمل بأولاد، لا يتجاوز 60 عاما، من الوسط.

الرقم السري : 134170

شابة عاصمية، 42 سنة، مطلقة ولها بنت في رعايتها، ذات مستوى جامعي، متدينة وحكيمة في إدارة أمور البيت، يتيمة الوالدين.

وتتوق زوج لا يتجاوز 55 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد، وتعد أن تكون نِعم الزوجة.

الرقم السري : 134171

شابة من المدية، 44 سنة، مطلقة دون أولاد، إطار في إحدى الوزارات، جميلة جدا ومحترمة، متوسطة القامة،.

أتمنى رجل من الوسط، عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص،ولا يهمني إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري : 134172

شاب من العاصمة، عامل مستقر ولديه مسكن، يبلغ من العمر 36 سنة.

يريد إنسانة من العاصمة والولايات المجاورة لها، لا تتجاوز 33 عاما، عزباء، موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري : 134173

علي من تيزي وزو، 41 سنة، لم يسبق لي الزواج، أعمل في العاصمة، وأنا مستقر فيها.

أريد زوجة من الوسط، عزباء وموظفة سنها لا يتجاوز 38 عاما.

الرقم السري : 134174

مراد من قسنطينة، 42 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، يمارس مهنة التجارة، ولديه مسكن في طور الإنجاز.

يريد زوجة من الشرق، بين 25 و32 عاما، لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ماكثة في البيت، او موظفة.

الرقم السري : 134175