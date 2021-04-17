زواج.. نساء يردن الحلال ورجال يبحثون عن التعدد

‫أنا عاصمية 50 سنة، جميلة جدا، وأبدو أصغر من سني، موظفة مستقرة بمؤسسة مرموقة، مطلقة دون أولاد، بيضاء البشرة ورشيقة.

‫أريد رجل عاصميا، لا يتجاوز 60 سنة، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، موظفا مستقرا ومسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134526

‫أنا شابة من بومرداس، موظفة مستقرة، عزباء، يقدّرني جميع من حولي ويشيدون بخصالي وتمسكي بمبادئي.

أريد رجل من الوسط، لا يتجاوز 52 سنة، أعزب أو أرمل بأولاد، أقبل أن أعيش في بيت أهله.

‫134527

‫جميلة من برج بوعريرج، 52 سنة أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، ولي مسكن فسيح، مطلقة دون أولاد.

ربّة بيت ممتازة أريد رجل مطلق أو أرمل بأولاد، كما أقبل أن أكون الثانية مع من يؤمن بالعدل ويرسي مبادئه.

‫134528

محمد من وهران 40 عاما، يشغل منصب مهندس بالتسيير، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم.

‫ يريد امرأة من نفس ولايته، سنها مناسب لسنه، يقبلها مطلقة أو أرملة تأخذ بزمام الأمور وتدفع به نحو الأحسن.

‫134529

‫‫شاب من المدية 47 سنة، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، بشوش وطيب وطويل القامة.

‫يريد امرأة من الوسط، لا تتعدى 38 سنة،موظفة بسلك الصحة أو التعليم، عزباء، كما يقبلها أرملة من دون أولاد.

‫134530

‫فوزي من قسنطينة 50 سنة، مطلق بولد تحت رعاية والدته، تاجر ميسور، لديه مسكن خاص.

‫يريد امرأة من خنشلة، أم البواقي وباتنة، بين 35 و45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل، موظفة أو ماكثة بالبيت.

‫134531

‫رجل من المسيلة 54 سنة، أرمل يشغل منصب مهندس بالبتروكيمياء، أرمل، يحيا وحيدا ببيته الكبير.

يريد أرملة مثله بأولاد، يقبلها حتى لو كانت في الخمسين من عمرها، وشرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

134532

‫شابة من الوسط، 33 سنة، لم يسبق لي الزواج، أعمل بسلك التعليم، متوسطة القامة، مقبولة الشكل، مدركة لأمور ديني.

‫‫أريد رجل من الوسط، 45 سنة، له مصدر رزق وبيت مستقر، أعزب، كما أقبله مطلقا أو أرمل دون أولاد.

‫134533