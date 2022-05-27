زواري:” النية ولات لبيت اتحاد العاصمة”

ثمن لاعب اتحاد العاصمة، عبد الكريم زواري، تحقيق سوسطارة الفوز الرابع على التوالي في الرابطة المُحترفة.

حيث قال زواري عقب الفوز أمسية اليوم الجمعة أمام أتلتيك بارادو في الجولة 32.

“هذا الفوز الرابع على التوالي، جاء بفضل مجهودات اللاعبين، وكذا الطاقم الفني”.

كما أضاف:”دون نسيان “النية” التي عادت لبيت اتحاد العاصمة، أتمنى أن نُكمل على هذا المنوال، ونصل لتحقيق هدفنا الأساسي”.

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