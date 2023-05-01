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الرياضة

زواري: “ببلوغنا الدور النصف النهائي علينا اللعب على اللتتويج باللقب”

بقلم كريم تيغرمت
زواري: “ببلوغنا الدور النصف النهائي علينا اللعب على اللتتويج باللقب”
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ثمن مهاجم اتحاد العاصمة، عبد الكريم زواري، تأهلهم لنصف نهائي كأس الكاف، مؤكدا عزمهم على اللعب للتويج باللقب.

وصرح زواري، لتلفزيون “النهار”: “هذا التأهل ليس تاريخي، كون اتحاد العاصمة سبق له بلوغ هذا الدور”.

كما أضاف مهاجم الاتحاد: “نتمنى أن نكبر في أعين أنصارنا، وأن يكون هذا التأهل فأل خير علينا”.

وتابع عبد الكريم زواري: “علينا مواصلة باقي مشوارنا دون ضغط، وببلوغنا هذا الدور علينا اللعب على اللقب”.

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