زواري: “ببلوغنا الدور النصف النهائي علينا اللعب على اللتتويج باللقب”

ثمن مهاجم اتحاد العاصمة، عبد الكريم زواري، تأهلهم لنصف نهائي كأس الكاف، مؤكدا عزمهم على اللعب للتويج باللقب.

وصرح زواري، لتلفزيون “النهار”: “هذا التأهل ليس تاريخي، كون اتحاد العاصمة سبق له بلوغ هذا الدور”.

كما أضاف مهاجم الاتحاد: “نتمنى أن نكبر في أعين أنصارنا، وأن يكون هذا التأهل فأل خير علينا”.

وتابع عبد الكريم زواري: “علينا مواصلة باقي مشوارنا دون ضغط، وببلوغنا هذا الدور علينا اللعب على اللقب”.