زواري : ” لم أشتك لدى لجنة المنازعات وسأبقى في الإتحاد”

الرياضة
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زواري : ” لم أشتك لدى لجنة المنازعات وسأبقى في الإتحاد”
بقلم يونس رزيق

أكد مهاجم إتحاد العاصمة عبد الكريم زواري أنه لم يشتك فريق إتحاد العاصمة لدى لجنة المنازعات، مضيفا أنه سيبقى في فريق سوسطارة.

وتحدث زواري عن مستقبله مع فريق سوسطارة بعد نهاية الداربي العاصمي أمام شباب بلوزداد قائلا:

” اليوم لدي الفرصة للحديث وتفنيذ الإشاعات التي قالت أنني سأغادر فريق إتحاد العاصمة”

وأضاف: ” أنا لم أدفع إلى لجنة المنازعات بالرغم من أنني لم أتقاض راتبي منذ عدة أشهر، والحمد لله جمهور إتحاد العاصمة واعي ولم يصدق هذه الإشاعات التي روجتها بعض الصحف قبل يومين فقط عن الداربي المهم أمام شباب بلوزداد”

” وجد راحة البال مع فريق إتحاد العاصمة، وهذا ما كان ينقصني مع فريق إتحاد بلعباس، لذلك قررت البقاء في الفريق بالرغم من أنني لم أتقاض راتبي منذ عدة أشهر”.


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