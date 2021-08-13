زواري: “لهذا السبب فضلت الاستقرار في اتحاد العاصمة”

كشف لاعب اتحاد العاصمة، عبد الكريم زواري الأسباب التي دفعته أمس الخميس، لتجديد عقده مع الفريق لموسمين.

وصرح زواري، للموقه الرسمي للاتحاد: “كان لي لقاء مع المدير العام للشركة عاشور جلول، أين اتفقنا عل تجديد عقدي لموسمين، وأشكرهم على تجديد ثقتهم في شخصي”.

وأضاف: “شخصيا فضلت الاستقرار، لأني وجدت راحتي في الاتحاد، كما أن الإدراة تعمل دائما على توفير الامكانيات اللازمة للفريق، سواء مادية أو معنوية”.

وتابع عبد الكريم زواري: “لدينا دين اتجاه هذا الفريق، والذي نأمل في أن نرده من خلال بلوغ منصة التتويجات الموسم المقبل، ولم لا ضمان مشاركة افريقية أيضا”.