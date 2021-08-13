زواري: “لهذا السبب فضلت الاستقرار في اتحاد العاصمة”
بقلم كريم.تيغرمت
كشف لاعب اتحاد العاصمة، عبد الكريم زواري الأسباب التي دفعته أمس الخميس، لتجديد عقده مع الفريق لموسمين.
وصرح زواري، للموقه الرسمي للاتحاد: “كان لي لقاء مع المدير العام للشركة عاشور جلول، أين اتفقنا عل تجديد عقدي لموسمين، وأشكرهم على تجديد ثقتهم في شخصي”.
وأضاف: “شخصيا فضلت الاستقرار، لأني وجدت راحتي في الاتحاد، كما أن الإدراة تعمل دائما على توفير الامكانيات اللازمة للفريق، سواء مادية أو معنوية”.
وتابع عبد الكريم زواري: “لدينا دين اتجاه هذا الفريق، والذي نأمل في أن نرده من خلال بلوغ منصة التتويجات الموسم المقبل، ولم لا ضمان مشاركة افريقية أيضا”.
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