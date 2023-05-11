زواري: “نتمنى بلوغ نهائي الكاف واهدائه للمرحوم بلال بن حمودة”

أبدى لاعب اتحاد العاصمة، عبد الكريم زواري، أمله في بلوغهم نهائي كأس الكاف لهذا الموسم، واهدائه لروح زميله السابق بلال بن حمودة.

وصرح زواري، للصفحة الرسمية للاتحاد: “حققنا نتيجة تسمح لنا بالتركيز على لقاء العودة، والذي نأمل في أن يكون من نصيبنا”.

كما أضاف: “تفصلنا خطوة أخيرة عن الدور النهائي، ونطمح لاسعاد جمهورنا، وكل الشعب الجزائري، وإهداء التأهل لروح زميلنا بلال بن حمودة”.

وتابع عبد الكريم زواري: “نشكر جمهورنا على دعمهم المتواصل، ونضرب لهم موعدا آخر في ملعب “5 جويلية” ضمن لقاء العودة”.