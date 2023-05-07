زواري: “نطمح لتحقيق نتيجة تسمح لنا في خوض لقاء العودة بكل أريحية”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، عبد الكريم زواري، عزمه رفقة زملائه على العودة بنتيجة ايجابية من كوت ديفوار، لخوض لقاء العودة بأريحية.

وصرح زواري، لتلفيزون “النهار”: “سنتنقل لخوض الشوط الاول من هذه الخرجة الإفريقية قبل العودة للعب الشوط الثاني بالجزائر”.

كما أضاف لاعب الاتحاد: “سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة تسمح لنا بخوض لقاء العودة بكل أريحية”.

وجاءت هذه التصريحات من عبد الكريم زواري، خلال مغادرته اليوم الأحد، رفقة بعثة الفريق، أرض الوطن، باتجاه كوت ديفوار.