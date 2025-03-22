زواري:” يجب إعادة النظر في توقيت برمجة المباريات خلال رمضان”

طالب لاعب نادي رائد القبة، عبد الكريم زواري، من المسؤولين على رابطة الهواة، بإعادة النظر في برمجة توقيت المباريات خلال شهر رمضان.

أين كشف اللاعب، عن صعوبة خوض المباريات تحت تأثير الصيام.

وصرح اللاعب، عبد الكريم زواري، اليوم السبت، بعد الفوز المحقق أمام نجم بن عكنون، في إطار الجولة الـ24 من قسم الهواة وسط غرب:” حققنا فوزا مهما أمام نجم بن عكنون، تتبقى 6 مباريات أتمنى أن يكملها الجميع بروح رياضية”.

وأضاف المتحدث:” كنا نأمل أن نخوض مواجهة نجم بن عكنون في السهرة، كون ملعب بن حداد يحتوي على معدات الإضاءة ليلا، وسبق أن خضنا مواجهتين بملعبنا في الليل و كان كل شيء جاهزا من كل النواحي”.

وتابع المتحدث:”اللعب على الساعة الثالثة مساء صعب جداً، نحن اللاعبين كذلك بشر، يجب مراعاة معايير السلامة، أحسنوا عوننا، يجب تسهيل المأمورية للشباب حتى يقدموا كامل إمكانياتهم في الملعب، ويتطور مستوى الكرة المحلية”.

وختم زواري حديثه:” المباريات القادمة سنسيرها مباراة بعد مباراة وورقة الصعود ستلعب لغاية آخر مقابلة”.