زواري ينضم إلى اتحاد الحراش

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش اليوم الإثنين، عن تعاقدها رسميًا مع اللاعب عبد الكريم زواري، في صفقة تهدف إلى تعزيز الخط الأمامي للفريق تحسبًا للموسم الجديد.

ويشغل زواري مركز الجناح الهجومي، وقد سبق له أن لعب في صفوف رائد القبة خلال الموسم الماضي، حيث قدّم مستويات محترمة جعلته محل اهتمام عدة أندية في القسم الثاني. وهو الذي يسبق له حمل قميص عدد من الفرق الكبيرة على غرار اتحاد العاصمة ووفاق سطيف.

ويُنتظر أن يُشكل زواري إضافة فنية لنادي اتحاد الحراش، الذي يسعى للعودة إلى الواجهة وإعادة أمجاده في كرة القدم الجزائرية، خاصة مع التغييرات التي شهدها الفريق على مستوى التعداد والطاقم الفني.

وتواصل إدارة “الصفراء” التحرك في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف بناء فريق تنافسي يُرضي تطلعات الجماهير الحراشية.