زوار يشتكون من غياب مرشد بمتحف المجاهد

المجتمع
  • -
  • 0
زوار يشتكون من غياب مرشد بمتحف المجاهد
بقلم أمينة ج

يعتبر متحف المجاهد الواقع مقره برياض الفتح بالعاصمة، أحد أبرز المتاحف التي تفتح أبوابها للزوار في العطلة الأسبوعية.

ويشتكي زوار المتحف من غياب المرشد، الأمر الذي عرقل عليهم عملية التجوال داخل المتحف.
وقال أحد زوار، أنه في المتحف يوجد العديد من الأمور التي نجهلها ونحب الإطلاع عليها ومعرفتها كالوثائق.

الأمر الذي يتطلب مرشد من أجل أن يشرح لنا عدة أمور تتعلق بالثورة .
في حين قال زائر آخر، أن التلميذ عندما يدخل لأول مرة لمتحف المجاهد، يجد صعوبات يحب معرفتها والإطلاع عليها لعدم وجود مرشد يساعدهم من أجل تحصيل المعلومات.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital