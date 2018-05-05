زوار يشتكون من غياب مرشد بمتحف المجاهد

يعتبر متحف المجاهد الواقع مقره برياض الفتح بالعاصمة، أحد أبرز المتاحف التي تفتح أبوابها للزوار في العطلة الأسبوعية.

ويشتكي زوار المتحف من غياب المرشد، الأمر الذي عرقل عليهم عملية التجوال داخل المتحف.

وقال أحد زوار، أنه في المتحف يوجد العديد من الأمور التي نجهلها ونحب الإطلاع عليها ومعرفتها كالوثائق.

الأمر الذي يتطلب مرشد من أجل أن يشرح لنا عدة أمور تتعلق بالثورة .

في حين قال زائر آخر، أن التلميذ عندما يدخل لأول مرة لمتحف المجاهد، يجد صعوبات يحب معرفتها والإطلاع عليها لعدم وجود مرشد يساعدهم من أجل تحصيل المعلومات.