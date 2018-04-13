زواني :”سنُشرف الكُرة البليدية أمام بلعباس”

الرياضة
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زواني :”سنُشرف الكُرة البليدية أمام بلعباس”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر رضا زواني، مُدرب شباب الزاوية مُتفائلا كثيرا قبل مُباراة نصف النهائي التي تنتظر أشباله أمام إتحاد بلعباس غدا السبت.

وصرح الدولي الجزائري السابق للقناة الإذاعية الأولى :”سنعمل على تشريف الكُرة البُليدية خلال المواجهة أمام بلعباس، ولم لانُحقق المُفاجأة الكُبرى”.

وواصل :”سندخل اللقاء دون ضغط، واللاعبون جاهزون معنويا لتقديم أفضل أداء ممكن، وذلك رغم أن الخصم أقوى منا على الورق”.

ليختم :”أحترم كثيرا إتحاد بلعباس الذي يبقى فريقا كبيرا، ولكننا سنلعب حظوظنا لآخر لحظة بنفس الطريقة المُحققة خلال الأدوار الماضية”.

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