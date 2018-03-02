زواني :”مشوار الزاوية في كأس الجمهورية لم يأتِ من العدم”

إعتبر مدرب شباب الزاوية، رضا زواني، بأن عناصره ستدخل الدور ربع النهائي لكأس الجمهورية أمام جمعية عين مليلة دون ضغط.

وصرح قائلا :”سنلعب بكل أريحية، وماعندنا مانخسروا، ونحترم كثيرا جمعية عين مليلة الذي يبقى فريقا كبيرا ولديه تاريخه”.

ومن جهته أوضح محفوظ روان، رئيس شباب الزاوية بأن فريقه سيعمل لمواصلة مشواره التاريخي في كأس الجمهورية.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”نعيش حفلا كبيرا منذ أول مُباراة لنا في هذه المُنافسة ونأمل أن تتواصل أفراحنا اليوم”.

وأردف :”ننتظر حضورا جماهيريا قويا من طرف أبناء مدينة البُليدة من أجل مُساندتنا في هذا الموعد”.