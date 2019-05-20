 «زواولة قدموا لنا مساعدات ورجال أعمال لم يمنحونا ولو قرعة ماء»

وقع اتفاقية ذات طابع اجتماعي في 10 جوان 2015 لم يتم تطبيقها إلى غاية اليوم.. بن حبيلس:

«حدّاد أخلّ بتعهداته لبناء مركز تخزين للهلال الأحمر في الرويبة!»

«الهلال الأحمر الجزائري يملك قائمة بـ250 ألف عائلة فقيرة ومعوزة»

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

لم يف بتعهداته وباتفاقية المترتبة عن الشراكة التي تم توقيعها بين الهلال الأحمر الجزائري ومنتدى رؤساء المؤسسات.

والتي تتضمن إنجاز مركز تخزين بالجزائر مطابق للمعايير الدولية وذلك منذ جوان 2015.

وعبّرت بن حبيلس في تصريح لـ«النهار»، أمس، على هامش نزولها ضيفة على فوروم يومية «المجاهد».

عن أسفها لعدم تطبيق بنود الاتفاقية رغم مرور أكثر من أربع سنوات على توقيعها، باعتبار أن الهلال الأحمر الجزائري لا يملك مستودع تخزين وحفظ المواد الغذائية.

التي تحتاجها الفئات المعوزة وهو ما يعرضها للتلف، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الجزائري تلقى مساعدات من قبل مؤسسات صغيرة ومواطنين بسطاء.

بينما رجال أعمال كبار لم يقدموا ولو قارورة ماء، حيث وجّهت نداء لكل الذين التزموا بأعمال إنسانية من أجل تطبيقها على أرض الواقع.

وقد وقعت الاتفاقية المتعلقة بإنجاز هذا المركز الذي سيبنى بإقليم بلدية الرويبة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

تم اقتناؤها بفضل تعاون ولاية الجزائر ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وذلك بتاريخ 10 جوان 2015.

وكان حداد قد صرّح خلال التوقيع بأنه يعتزم خلال نفس الأسبوع أي بتاريخ 10 جوان 2015.

طلب اقتناء رخصة بناء هذا المرفق الذي يمكنه تخزين ما يعادل 100 نصف مقطورة، كاشفا أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 30 مليون دينار.

في حين لم يطبق شيء على أرض الواقع رغم مرور أكثر من أربع سنوات على الاتفاقية.

وفي موضوع آخر، قالت بن حبيلس إن الهلال الأحمر الجزائري أحصى أكثر من 250 ألف عائلة فقيرة ومعوزة.

حيث تم تقديم المساعدات المالية والغذائية لـ50 ألف عائلة عبر مختلف الولايات.