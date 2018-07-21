«زواولة» وحفظة كتاب الله نوابغ الجزائر فـــي «بـــــــاك» 2018

فيما حافظت تيزي وزو على المرتبة الأولى بأكثر من 69 ٪ للعام العاشر على التوالي

التلميذان العربي تابت من تندوف وآية هويدي من الوادي يتقاسمان المرتبة الأولى وطنيا بـ18.91

3 أشقاء يتحصلون على معدلات تفوق 17 في «باك» 2012 و2015 و2018

حقّقت ولاية تيزي وزو، المرتبة الأولى وطنيا في نتائج البكالوريا دورة جوان 2018، للمرة العاشرة على التوالي، فيما حصد التلميذان النابغة العربي تابت من ولاية تندوف وآية هويدي من الوادي على أعلى معدل وطني مناصفة، حيث تحصل كل منهما على 18.91، تليهما الطالبة بلقوادرية مدينة من شعبة علوم تجريبية من ولاية سكيكدة، والحاصلة على معدل 18.87.

تيزي وزو الأولى وطنيا بأكثر من 69 ٪ للعام العاشر على التوالي

احتلت ولاية تيزي وزو، للمرة العاشرة على التوالي، المرتبة الأولى على المستوى الوطني في نتائج البكالوريا 2018، من حيث نسبة النجاح، حيث حققت نسبة 69.18 ٪.

وعاد أحسن معدل على مستوى الولاية لهذه الدورة إلى التلميذة قبايلي لينة من ثانوية محمد دحماني ببوغني شعبة رياضيات بمعدل 18.68، وتحصل 8 تلاميذ ممن نجحوا في البكالوريا على معدلات تفوق 20/18 في حين أحرز 69 تلميذا معدلات تفوق 20/17.

أما بخصوص ترتيب الثانويات، فجاءت ثانوية عمار تومي بتيڤزيرت في المرتبة الأولى، بنسبة نجاح 33. 94 ٪. من جهة أخرى، أثنى كل الأساتذة ومسؤولو المؤسسات وإطارات القطاع، وكذا التلاميذ وأوليائهم، على هذه النتائج التي تترجم المجهودات التي بذلتها الأسرة التربوية.

«النهار» في منزل صاحب أعلى معدل للبكالوريا بتندوف وعلى المستوى الوطني

زارت كاميرا «النهار» منزل صاحب أعلى معدل في البكالوريا على مستوى ولاية تندوف والتراب الوطني، أين شاركته فرحة الفوز بالنجاح، وتحصل التلميذ العربي تابت على معدل 18.91 في شهادة البكالوريا.

.. وآية هويدي هي الأخرى صاحبة أعلى معدل في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني

كما تحصلت التلميذة أية هويدي من بلدية تاغزوت بالوادي على أعلى معدل في شهادة البكالوريا لدورة 2018 على المستوى الوطني بمعدل 18.91، وبالرغم من ارتفاع درجة الحرارة أيام الامتحان، إلا أن هذا لم يثن من عزيمة هذه التلميذة المجتهدة من افتكاك المرتبة الأولى لهذه السنة.

مع العلم أنها تحصلت على المرتبة الرابعة وطنيا في شهادة التعليم المتوسط لسنة 2015، وبعد هذا الإنجاز العظيم الذي يعتبر ثمرة لمشوارها الدراسي طيلة عدة سنوات من الجهد والمثابرة، عمّت الفرحة جميع أفراد العائلة، حيث اعتبرته العائلة تشريفا لها ولبلدية تاغزوت وولاية الوادي ككل.

النابغة «مدينة» لم تتلق دروس الدعم وشرّفت ولاية سكيكدة بمعدل 18.87

سجّلت ولاية سكيكدة نسبة نجاح في شهادة البكالوريا بلغت 54.49 ٪، حيث قدر عدد الناجحين 6261، وتحصّلت الطالبة بلقوادرية مدينة من شعبة علوم تجريبية من متقن بوالطين السعيد بالحروش على أعلى معدل 18.87.

وأكّدت عائلة «مدينة» التي لم تتلق دروس الدعم، التي فتحت أبواب بيتها العائلي لـ«النهار»، بأن ابنتها ظلت محافظة على تفوقها الدراسي منذ الابتدائي، فيما اعتبرت «مدينة» بأنها هذا المعدل هو نتيجة المثابرة والتضحية التي وجدتها من أفراد عائلتها، وخاصة الوالدين، وتحلم أن تصبح طبيبة.

برج بوعريريج في المرتبة 14 وطنيا و13 ناجحا تحصل على معدل فاق 18

احتلت ولاية برج بوعريريج المرتبة 14 وطنيا في نتائج البكالوريا، حيث بلغت نسبة النجاح 56.08 ٪ من عدد المترشحين، وسجلت النتائج إحصاء 199 معدل أكثر من 16 /20، وتسجيل 55 معدلا أكثر من 17، بالإضافة إلى تسجيل 13 معدلا أكثر من 18.

وكان المعدل الأعلى في الولاية من نصيب المترشحة نهال يلس بـ18.78 من شعبة علوم تجريبية من ثانوية شريف لرقط برأس الوادي جنوب شرق البرج.

..3 أشقاء يحصلون على معدلات تفوق 17 في «باك» 2012 و2015 و2018

صنع الأشقاء مومن وعادل وإيمان من عائلة نعيجي في برج بوعريريج، قصة نجاح وتألق في الدراسة ترجمتها نتائج جد متميزة، حيث تحصلت إيمان على شهادة البكالوريا 2018 بمعدل 18.07، هو ثالث نجاح وتألق في العائلة بعد أن كان مومن نعيجي الشقيق الأكبر قد حقق نجاحا في شهادة البكالوريا سنة 2012 بمعدل 17.87، وحظي بتكريم وطني بعد أن احتل المرتبة الأولى في المسابقة الأولى وطنيا في أولمبياد الفيزياء، وكان أيضا ضمن قائمة المئة الأوائل على المستوى الوطني في البكالوريا.

أما شقيقه عادل فأحرز سنة 2015، شهادة البكالوريا بمرتبة أولى على مستوى الولاية بمعدل 18.86، كما احتل أيضا المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الرياضيات والمرتبة الثانية وطنيا على مستوى كل الشعب، وكان أيضا ممثل ولاية برج بوعريريج في الثانوية الوطنية للرياضيات بالقبة.

وأرجع والدهم نبيل نعيجي، سر هذا النجاح إلى مثابرتهم وجدهم وانضباطهم، بالإضافة إلى التعب الكبير والمتابعة من طرف الأولياء، خاصة الوالدة الماكثة بالبيت، والتي جعلت من مشوار دراسة أبنائها أولى الأولويات.

وأضاف الوالد الذي يشتغل في المحل العائلي للتصوير، أن ما زاد من تحفيزهم هو مشاهدة شقيقهم يحظى بتكريمات على المستوى المحلي والوطني.

النابغة حشايشي يسرى تحصلت على المرتبة الأولى في سطيف بمعدل 18.85

تمكنت التلميذة النابغة والنجيبة حشايشي يسرى بصالح باي في سطيف، التي تدرس بثانوية أول نوفمبر الجديدة، من مواصلة تألقها بعدما تحصلت على المرتبة الأولى ولائيا بمعدل 18.85 شعبة علوم تجريبية وتتوج بشهادة البكالوريا لسنة 2018 بتقدير ممتاز، واحتلالها المراكز الأولى وطنيا في شعبتها، والتي تعد من بين العشر الأوائل في الترتيب الوطني، ولم يسبق لبلدية صالح باي وحتى المقاطعات الواقعة جنوبي ولاية سطيف، أن تحصلت على هذا المعدل منذ الاستقلال