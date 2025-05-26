زواوي: فرق خاصة للشرطة لتأمين الشواطئ وحراسة الفضاءات الكبرى

كشف عميد أول للشرطة رابح زواوي مكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن الترتيبات والتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف 2025.

وقال زواوي في كلمة له خلال تنظيم الدرك الوطني لندوة صُحفية مشتركة تحضيرا لموسم الاصطياف 2025، بالتنسيق مع الأمن الوطني والحماية المدنية والغابات. أنه تم تجنيد مصالح شرطة الحدود عبر كل المناطق الحدودية التي تعرف تدفقا كبيرا من السُياح ومن الجالية الوطنية تحسبا لموسم الاصطياف. أين سيتم تأمين 100 شاطئ مسموح للسباحة بـ 1400 شرطي من بينهم 110 شرطية للوقوف عند راحة العائلات الجزائرية.

كما أشار المتحدث، إلى أنه تم التركيز على نقطة الحفاظ على النظام العام من خلال تأمين مختلف المنتزهات والمناطق السياحية. بالاضافة كذلك إلى محطات نقل المسافرين. ناهيك عن محاربة ظاهرة البيع غير الشرعي للمواد سريعة التلف.

وكشف زواوي، أنه سيتم تعزيز فرق الأمن المروري على مستوى المحاور الكبرى للولايات الساحلية. وتعزيز فرق الرادار لتفادي حوادث المرور. بالإضافة كذلك إلى دعم كوكبة الدراجات النارية بـ 78 دراج إضافي. ناهيك عن تعزيز دورات التأمين والمراقبة لاستدراك أي محاولة إجرامية خلال موسم الاصطياف. مع مراقبة الأشخاص والمركبات المشبوهة بالتقنيات الحديثة.

كما أكّد في سياق ذي صلة، أنه تم تخصيص 100 دراجة هوائية كمرحلة أولية لحراسة الفضاءات التي تعرف إقبالاً كبيراً على مستوى المدن الكبرى “الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، بومرداس، تيبازة، مستغانم”.

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