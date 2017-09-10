“الخضر ملك الجميع وعلى زطشي الإجتماع بنا”

شدّد عبد الحميد زوبا المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري، اليوم الأحد، على أنّ لاعبي الخضر “كان يتعين عليهم الموت في لوزاكا”.

لدى نزوله ضيفا على منتدى الزميلة المجاهد، رأى زوبا أنه كان على رئيس “الفاف” الإجتماع بقدامى المدربين واللاعبين لإيجاد الحلول.

وانتقد زوبا أداء اللاعبين، والازدواجية في أدائهم بين أنديتهم والمنتخب الوطني.

وقال زوبا: “كان على زطشي الاجتماع بنا لايجاد حلول مناسبة لمشاكل الكرة الجزائرية، فالمنتخب ملك للجميع”.

وأضاف: “مردود اللاعبين مختلف كثيرا بين أنديتهم والمنتخب.. أرجعونا أطفالا بهذه السياسة”.

وشدّد ذات المتحدث من لهجته، قائلا: “اللاعبون أصبحوا معلّمين، يبحثون فقط عن مصلحتهم الشخصية والمنتخب أصبح “شبعة “عندهم”.

وأكّد: “كان على اللاعبين الموت فوق الميدان بلوزاكا، لقد كانت لدينا فرصة في تصفيات المونديال”.

ويرى “زوبا” أنّ المدرب هو المسؤول الأول والأخير عن قرار ابعاد اللاعبين ولايحق لرئيس “الفاف” التدخل في ذلك.

كما أكد أنّ المدرب الاسباني “لوكاس ألكاراز” تم اختياره لتدريب الخضر بطريقة غير مدروسة، الأمر الذي عاد بالسلب على المنتخب.

وضمّ زوبا صوته لصوت مهداوي، داعيا هو الآخر لإيقاف البطولة الوطنية لموسمين على الأقل من أجل بناء المعاهد ومراكز التكوين.

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