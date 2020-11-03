زوبعة في فنجان.. هذا ما وجده الدرك الفرنسي في غرفة مخلوفي

لا تزال قضية العداء الجزائري توفيق مخلوفي، تصنع الحدث فرنسيا، ولكن آخر المعلومات المُتوفرة تؤكد بأنها مُجرد زوبعة في فنجان.

وكشفت “ليكيب“، بأن الدرك عندما قام بمداهمة غرفة البطل الأولمبي، لم يجد أي شيء مُتعلق بالمُنشطات في حقيبته مثلما أشيع.

وأوضحت الصحيفة، بأن الصاعدين جيمي غروسيي ومهدي بلحاج، قاما بالتفتيش في أغراض إبن سوق أهراس، دون إذن منه.

وقام كلا العداءان، بتضحيم المسألة، عند عثورهما على حُقنة ومجموعة من المكملات الغذائية، وكيس مُغلق.

وأكدت “ليكيب”، بأن الرياضيين أبغلا فيما بعد مُدربهما، الذي إتصل بهيئة مُكافحة المنشطات في فرنسا، والذي أوصل المعلومة للدرك.

وأضح ذات المصدر بأن الدرك لم يعثر على مواد محظورة في حقيبة مخلوفي كانت فيها علبة بروتين كبيرة ومواد للتخسيس فقط.

وكان فيليب دوبون، مدرب مخلوفي، أوضح بأن هذا الأخير مُستعد لدخول فرنسا، والدفاع عن نفسه من التهم الموجهة له مؤخرا.