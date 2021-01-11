زوبير بلحر يكشف لأول مرة تفاصيل وفاة زوجته: راني مصدوم

تحدث الكوميدي الجزائري زوبير بلحر، لأول مرة، عن تفاصيل وفاة زوجته عبر مقطع فيديو نشره على صفحته بانستغرام.

وشكر الفنان في البداية، كل من قام بتعزيته وحزن معه على فراق زوجته والتي توفيت قبل أيام، مستسمحا من كل من لم يستطع الإجابة على مكالماتهم.

وأكد بلحر بأنه في حالة صدمة كبيرة، خصوصا وإن زوجته كانت في صحة جيدة ولم يكن ينتظر إن تفارقه.

وعن تفاصيل وفاتها، قال زوبير بلحر: “استيقضنا في الصباح وقامت زوجتي بتحضير القهوة لي وتحضير ملابسي، فقد كان لدي اجتماع”.

وأضاف الفنان: “قبل أن أخرج من المنزل، قالت لي زوجتي إنها سوف تشتاق لي”.

وتابع بلحر، بأنه وبعد ساعة من خروجه من المنزل، إتصلت به الشرطة لتخبره بأن زوجته فارقت الحياة.

وأورد زوبير بلحر، إن زوجته قد خرجت لشراء احتياجات المنزل ثم عادت لتسقط في المطبخ.

وكانت زوجة بلحر برفقة أطفاله الصغار، أين قام طفله بالذهاب للشرطة لطلب المساعدة، فيها توجهت إبنته إلى الجيران.

وشاء الله إن تنتقل زوجة الفنان إلى رحمة الله تعالى، تاركة ورائها طفلين.

وفي الأخير، طلب زوبير بلحر من الجميع الدعاء لزوجته بالرحمة، والدعاء له بالصبر.

مؤكدا إنها كانت زوجة صالحة ومطيعة وإنها دعمته كثيرا طيلة 12 عاما من الزواج، وإن نجاحه كان بفضلها.

https://www.instagram.com/p/CJ4JSzUDokM/