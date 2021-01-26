زوبير بلحر ينشر صورة جديدة مع أطفاله: وتستمر الحياة

نشر الفكاهي الجزائري، زوبير بلحر، صورة جديدة مع طفليه، على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي معلقا عليها “وتستمر الجياة”.

وظهر زوبير بلحر في الصورة، وهو يبتسم مع طفليه، على حلبة المسرح، بعد مرورهم بأيام عصيبة، إثر وفاة زوجته قبل أسابيع.

هذا وتسبب وفاة زوجة الفنان، في صدمة كبيرة بالوسط الفني، خاصة وإن وفاتها كانت مفاجأة.

وكان زوبير بلحر، قد تحدث سابق عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بانستغرام، عن تفاصيل وفاة زوجته.

مؤكدا بأنه في حالة صدمة كبيرة، خصوصا وإن زوجته كانت في صحة جيدة ولم يكن ينتظر إن تفارقه.

وعن تفاصيل وفاتها، قال زوبير بلحر: “استيقضنا في الصباح وقامت زوجتي بتحضير القهوة لي وتحضير ملابسي، فقد كان لدي اجتماع”.

وأضاف الفنان: “قبل أن أخرج من المنزل، قالت لي زوجتي إنها سوف تشتاق لي”.

وتابع بلحر، بأنه وبعد ساعة من خروجه من المنزل، إتصلت به الشرطة لتخبره بأن زوجته فارقت الحياة.

وشاء الله إن تنتقل زوجة الفنان إلى رحمة الله تعالى، تاركة ورائها طفلين.