عاجل

زوبير بلحُر بطل مسلسل سوري يُصوّر في دمشق قريبا

فن وثقافة
  • -
  • 0
زوبير بلحُر بطل مسلسل سوري يُصوّر في دمشق قريبا
بقلم زهيدة ث

سيشارك الممثل الجزائري الكوميدي زوبير بلحر، في مسلسل سوري جديد من اخراج الدكتور مأمون علواني.

وأعلن المخرج علواني، عن مسلسل جديد سيصور في دمشق من بطولة زوبير بلحُر، وأكد أن العمل سيبدأ التحضير له  مع بداية السنة الجديدة.
وقال مأمون علواني، عبر فيديو لايف على صفحته الخاص، على الانستغرام:”العمل سيبدأ مع بداية السنة الجديدة، ودور بلحر سيكون مُهم ،مؤثر وقريب من البطولة.
يُشار إلى أن العلاقة بين الرجلين قديمة، حيث حصل الفنان الجزائري زوبير حاز على لقب آراب كاستينغ 1 طبعة 2015، وهو البرنامج الذي كان يشرف على اخراجه الدكتور مأمون علواني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=939467

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com