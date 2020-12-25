زوبير بلحُر بطل مسلسل سوري يُصوّر في دمشق قريبا

سيشارك الممثل الجزائري الكوميدي زوبير بلحر، في مسلسل سوري جديد من اخراج الدكتور مأمون علواني.

وأعلن المخرج علواني، عن مسلسل جديد سيصور في دمشق من بطولة زوبير بلحُر، وأكد أن العمل سيبدأ التحضير له مع بداية السنة الجديدة.

وقال مأمون علواني، عبر فيديو لايف على صفحته الخاص، على الانستغرام:”العمل سيبدأ مع بداية السنة الجديدة، ودور بلحر سيكون مُهم ،مؤثر وقريب من البطولة.

يُشار إلى أن العلاقة بين الرجلين قديمة، حيث حصل الفنان الجزائري زوبير حاز على لقب آراب كاستينغ 1 طبعة 2015، وهو البرنامج الذي كان يشرف على اخراجه الدكتور مأمون علواني.