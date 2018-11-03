زوبيزاريتا يرفض بونجاح في مارسيليا

رفض المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أندوني زوبيزاريتا، فكرة استقدام الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، خلال الميركاتو المقبل.

وكشفت صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، عن استمرار رفض أندوني زوبيزاريتا، فكرة التعاقد مع مهاجم الخضر، بغداد بونجاح.

وحسب المصادر الفرنسية، لم يقدم المدير الرياضي لأولمبيك مارسيليا، أي تفسيرات، حول رفضه استقدام مهاجم السد القطري.

يذكر أن بغداد بونجاح، يسعى للإحتراف في أوروبا، لخوض تجربة جديدة، بعد تألقه في كل من اتحاد الحراش، النجم الساحلي التونسي والسد القطري.