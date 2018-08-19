زوجان إفريقيان يقودان شبكة متاجرة بالمخدرات الصلبة “الكريستال” في درڤانة

عملية توقيف مدمنين كانت وراء كشفهما

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء شرقي العاصمة، مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بأخطر المخدرات الصلبة المعروفة بتسمية “الكريستال”، تضم 9 أفراد من جنسية نيجرية وجزائرية والتي يقودها زوجان إفريقيان، حيث تم حجز قرابة رطل من هذا المخدر الصلب، بالإضافة إلى قطعة من القنب الهندي، فيما تم حجز مبلغ مالي بقيمة إجمالية قدرت بـ25 مليون سنتيم.

مجريات قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، تعود إلى، بداية شهر أوت 2018، إثر توقيف شخصين مشبوهين من جنسية جزائرية بنواحي منطقة عين طاية.

وبعد إخضاعهما للتفتيش الجسدي عثر بحوزتهما على 4 أكياس صغيرة بلاستيكية من المخدرات الصلبة “كريستال” بوزن 4.90 غرام، ليتم اقتيادهما إلى مركز الأمن من أجل سماع أقوالهما على محضر رسمي، أين أكدا أنهما من مستهلكي المخدرات الصلبة وكشفا عن ممونهما بها، وهو رعية نيجري وزوجته يقطنان بنواحي منطقة درڤانة.

واستغلالا للمعلومات المقدمة وبعد الحصول على إذن بتفتيش المنزل من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، تم التنقل إلى منزل المشتبه فيهما، أين ضبط هناك 7 أشخاص من بينهم سيدتين إفريقيتين.

كما عثر بالداخل على قطعة صغيرة من المخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 0.3غرام وحقنة بها المخدرات الصلبة كانت بطاولة المنزل كانت بصدد استهلاكها من قبل المشتبه فيهم ومبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيم، وتم أيضا حجز 8 أجهزة هواتف نقالة مستعملة في الجريمة.

وبعد تفتيش المسكن الثاني عثر على حوالي 500 غرام من المخدرات الصلبة “الكريستال”، ليتم إحالة المشتبه فيهم التسعة أمام نيابة محكمة الدار البيضاء،

التي قررت متابعتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري بخصوص حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي والمتاجرة والهجرة والإقامة غير الشرعية وانتحال هوية الغير التي قد تؤدي إلى تغيير قيد في صحيفة السوابق العدلية.

ليصدر في حق 7 منهم أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد اثنان منهما من إجراءات الاستدعاء المباشر في انتظار مثولهم للمحاكمة بتاريخ 28 أوت القادم.

ماهو مخدر “الكريستال”؟

مخدر “الكريستال” حسب المركز الألماني “فيريل” للدراسات فهو من أخطر أنواع المخدرات في العالم، لأن الإدمان فيها يحصل من الجرعة الأولى وتسميته العلمية “الميثامفيتامين”، حيث تستخدم كعقاقير دوائية منشطة للجهاز العصبي المركزي وسميت بـ”الكريستال” لأن حبيباتها تشبه بلورات الثلج أو الكريستال وحتى “الشب”.