زوجان مهدّدان بالحبس بتهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية

وجد زوجان مسنّان نفسيهما متابعين في قضية جزائية، كلّفتهما الحبس لسنة نافذة، طالبت بتطبقها وكيل الجمهورية بالجلسة، أثناء مثولهما للمحاكمة وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد.

حيث وجّهت المحكمة جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية، لكلا المتهمين، على خلفية دعوى في القسم الاستعجالي تقدمت بها جارتهما، لاعتراض الأخيرة عن أشغال البناء لتشييد مسكن بالقرب منها بمدينة برج الكيفان شرقي العاصمة.

ومن خلال القرار الذي أصدرته الغرفة بتاريخ 14 أكتوبر 2025، القاضي بوقف الأشغال، قامت المدعية الضحية في قضية الحال، بإبلاغ المتهمين المدعا عليهما، غير أنهما واصلا في تشييد مسكنهما الجديد بعد تهديم المنزل القديم.

وفي الجلسة أكد الزوجين المتهمين أنهما لم يتم تبليغهما بالقرار القضائي، بسبب تغيّبهما، وأنهما لم يكونا على علم بأن الحكم أصدر لصالح الخصم جارتهما بوقف الأشغال، في نزاعهما العقاري القائم.

من جهته أكد دفاع المتهمين أن موكله أن بهد صدور الحكم بتاريخ 14 أكتوبر 2025، باشر في عريضة استئناف بتاريخ 20 أكتوبر2025، ومنه أصدرت الغرفة الاستجالية بالمجلس بقرار يقضي بإلغاء الأمر الاستجالي، لعدم إثبات الضحية للضرر اللاحق بها، وعليه مؤكدا الدفاع أن القضية أصبحت بدون موضوع، ناهيك عن القرار الأول الذي صدر لوقف الأشغال، الذي لم يتم تبليغ موكليه به، كون المدعية لجأت الى التبليغ عن طريق التعليق، ولم يتم تبليغهما شخصيا.

وعليه التمس الدفاع تبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 22 فيفري الجاري.