زوجان يحاولان تمرير أزيد من قنطار كوكايين عبر المطار

تم القبض على زوجين صعدا على متن الطائرة في 23 أوت في مطار فور دو فرانس وبحوزتهما 107 كلغ من الكوكايين في أمتعتهما. ثم تم توجيه الاتهام إليهما يوم السبت في باريس بتهريب المخدرات.

وبحسب أحد المصادر، اكتشف موظفو الجمارك ما مجموعه 107.6 كيلوغرام من الكوكايين في حقائبهم الخمس. بينما كانوا يستعدون للقيام برحلة إلى باريس رواسي شارل ديغول.

وتم وضع المشتبه بهما في حجز الشرطة في المارتينيك من قبل محققين. من فرع مكتب مكافحة المخدرات (أوفاست) في منطقة البحر الكاريبي. بعد احتجازهما جمركيا.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس يوم الاثنين، أنه تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا. ورجل يبلغ من العمر 51 عامًا وبحوزتهما 107 كلغ من الكوكايين في 23 أوت، بينما كانا يستعدان لركوب طائرة.

وتم توجيه الاتهام إليهم يوم السبت باستيراد مخدرات ضمن مجموعة منظمة، وتهريب المخدرات، والتآمر الإجرامي.

وأتاحت التحقيقات التي أجرتها شركة Ofast of the Caribbean “إقامة علاقة” مع ملف آخر من القضاء الأقاليمي المتخصص (JIRS) في باريس. حيث تم القبض على شخصين آخرين في 17 جويلية. لدى وصولهما إلى مطار رواسي- مطار شارل ديغول، مع 50 كغ من الكوكايين لكل منهما. ثم تم توجيه الاتهام إليه.

وبحسب صحيفة “لو كورييه بيكار” اليومية الإقليمية، فإن المتهمين هما مديرة مكتب سياحي في خليج السوم وشريكها. وهو ما لم يؤكده مكتب المدعي العام في باريس.