زوجان يسطوان على المجوهرات ببومرداس لتجهيز منزلهما بالعاصمة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل من إيداع زوجين من العاصمة رهن الحبس المؤقت لتنفيذهما عمليات سطو للمجوهرات.

بمدينة يسر ببومرداس مستعملين سيارات مستأجرة من وكالات مختلفة التي كانا يفران بها إلى وجهة مجهولة، لعرقلة تقفّي أثرهما.

حيث تمكّن الزّوجين بعد تقاسم الأدوار، من السطو على أطقم من الذهب الخالص بقيمة 150 مليون سنيتم.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمـن دائرة يسر بالتعاون مع الأمن الحضري سي مصطفى من توقيف الرجل و زوجته.

الذين تبيّنا أنهما يقطنان بجسر قسنطينة، كمّا تمّ استرجاع 16 مليون سنتيم عائدات السرقة.

وكشفت مجريات التحقيق مع الموقوفين أنهما نفذا عمليات سرقة متفرقة بمدينة يسّر باستعمال سيارات مستأجرة من وكلات عديدة.

وهذا لتسهيل عملية فرارهما من المنطقة المستهدفة من قبلهما.

وصرح المعنيين أمام رجال الضبطية القضائية أنهما خططا معا لسرقة المجوهرات من أجل تحسين المستوى المعيشي.

و شراء مقتنيات و أجهزة منزلية، حيث تم استرجاع ما تبقى من المبلغ الإجمالي حوالي 16 مليون سنتيم.

و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام نيابة برج منايل التي أمرت بوضعهما رهن الحبس المؤقت.