زوجان يعطيان رضيعتهما 18 جرعة من الميثامفيتامين!

تم إلقاء القبض على زوجين من ولاية تكساس في الولايات المتحدة، بتهمة إساءة معاملة ابنتهما البالغة من العمر سنة واحدة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، زُعم أن الوالدين أعطيا الرضيعة، ما بين 14 و18 جرعة من الميثامفيتامين.

وألقت الشرطة القبض على أماندا مان، 31 عامًا، وشريكها داستن مايكل لورانس، 30 عامًا، يوم الأحد بعد أن تركا طفلهما في المستشفى.

وقد تم توجيه تهم مختلفة ضدهم، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال وتعريضهم للخطر.

وحسب الشرطة، أصيبت الطفلة الصغيرة بحروق خطيرة في وجهها وجسدها جراء تعرضها لسائل مغلي فاض من مقلاة على الموقد مساء الجمعة.

وتعرضت الفتاة الصغيرة لحرق 17 بالمائة من جسدها، وكان الجرح خطرا جدًا لدرجة أن أجزاء من الجلد بدأت تتمزق.

ومع ذلك، بدلاً من الذهاب إلى غرفة الطوارئ أو استشارة المهنيين الصحيين. قام الوالدان بوضع مرهم على جلد ابنتهما الصغيرة وإعطائها الميثامفيتامين.

ووفقا للسلطات، تم العثور على ما بين 14 و18 علامة حقنة على جسد الطفل.

وعندما لاحظا أن حالة الطفلة الصغيرة تزداد سوءًا وأنها بدأت تعاني من صعوبة في التنفس. قرر الزوجان، بعد أن أقنعهما أحد الأصدقاء، نقلها الطفلة إلى المستشفى. ولم تحدد السلطات الحالة الصحية الحالية للفتاة.

وبالإضافة إلى الطفلة البالغة من العمر سنة واحدة، لدى الوالدين خمسة أطفال، توأمان يبلغان من العمر شهرين. وثلاثة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين عامين وستة وثمانية أعوام.

وبالإضافة إلى الطفلة البالغة من العمر سنة واحدة، كشفت الفحوصات التي أجريت بعد اعتقال الوالدين، عن وجود مادة الميثامفيتامين في دم طفل ثان في الأسرة.