زوجان يقودان عصابة للمتاجرة في المخدرات بحوزتهما 28 كلغ “زطلة” بالبليدة

تمكنت عناصر مكتب الأمن الداخلي التابع الناحية العسكرية الأولى بالبليدة بتعاون مع عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرواو الواقعة شرق الولاية

من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات يقودها زوجين، وحسب ذات المصدر أن عملية توقيفهما جاءت على إثر معلومات تفيد

بوجود موظف وموظفة يتاجران بالمخدرات، حيث إتخذا من منزلهما مكانا لإخفائها والمتاجرة بها، مصالح الأمن وبعد تحقق من المعلومة

تمت مراقبتهما، وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة تم تفتيش منزلهما الكائن ببلدية قرواو، وبإستعمال عناصر فرقة “سينوتقني”

للكلاب البوليسية عثر على 28 كلغ من الكيف المعالج، مخبأة داخل غرفة نومهما، حيث تم إقتيادهما إلى مقر الدرك الوطني من أجل تحقيق معهما ومعرفة الممول الرئيسي بالسموم.