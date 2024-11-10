زوجان ينصبان على المواطنين بتخفيضات مغرية لأداء العمرة عبر الفايسبوك

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من معالجة قضية متعلقة بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تورط فيها شخصين مشتبه فيهما.

العملية جاءت بناءً على معلومات واردة إلى أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببرج بوعريريج، مفادها وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. قام أصحابها بالنصب والاحتيال على عدة ضحايا من مختلف ولايات الوطن، عن طريق إيهامهم بأنها وكالة سياحية تعرض عدة خدمات للراغبين في أداء مناسك العمرة بتخفيضات مغرية. وتقوم بسلبهم مبالغ مالية معتبرة، مقابل بيعهم تذاكر إلكترونية مزورة،

على إثرها وبعد تكثيف التحريات، تم التعرف على مسيري الصفحتين مع توقيف المشتبه فيه الأول من جنس أنثى. فيما لا يزال زوجها المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.

العملية مكّنت من حجز جهاز إعلام آلي، مبلغ مالي معتبر من عائدات النصب والاحتيال. بطاقات بريدية وبنكية إلكترونية، وصولات الدفع.

بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا