زوجا شهما ذو همة كل ما تتمنى شابة طيبة

شابة من ولاية مستغانم، في الأربعين من العمر، عزباء لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، سمراء البشرة، ومتوسطة القامة، بشوشة كيّسة، من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها .

هاتفتنا والأمل يغمر قلبها، في أن تجد زوجا صالحا يحملها على بساط الحلال ويحلق بها في دنيا الأمان، زوجا شهما ذو نخوة يأتي البيوت من أبوابها ويطلبها من أهلها، تريده من إحدى ولايات اغرب، سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135792

طالع أيضا